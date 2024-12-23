Зеленський про зустріч Фіцо та Путіна: Це має зацікавити словацькі спецслужби

Український президент заявив, що словацький прем'єр хоче допомогти Путіну фінансувати війну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вчорашню зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Путіним у Кремлі. Зеленський зазначив, що вони не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться реакції громадськості. Про це президент України написав у соцмережах.

Найімовірніше, темою розмови Фіцо та Путіна була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

«Москва надає Фіцо значні знижки, проте їх оплачує Словаччина. Такі знижки не є безкоштовними – виплати Росії здійснюються через суверенітет або каламутні схеми», – написав Зеленський.

За словами українського лідера, це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Президент України наголосив, що подробиці такої схеми фінансування розкрили під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

Тоді лідери зазначили, що словацький премʼєр не хоче долучатися до спільноєвропейської роботи, щоб отримати енергонезалежність чи знайти альтернативи російському газу.

За словами президента України, Фіцо навпаки прагне допомогти РФ витіснити американський газ та інші європейські енергоресурси.

«Це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу», – пише Володимир Зеленський.

Очільник України наголосив на тому, що ключова мета Фіцо – вести справи з Росією. На це вказує і те, що премʼєр Словаччини відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки.

За словами Зеленського, Фіцо зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить $500 млн на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще $500 млн – це допомагає Фіцо, каже український президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві.

Раніше медіа дізналися про намір Фіцо полетіти до Москви від президента Сербії Александра Вучича, який розповів, що словацький прем’єр хоче обговорити з Путіним відмову України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

Раніше Фіцо особисто приїжджав до Києва, щоб переконати український уряд продовжити транзит російського газу.

Один з аргументів Фіцо полягав у тому, що якщо Україна «хоче зберегти інфраструктуру, то вона повинна її використовувати». Крім того, він наголошував, що від транзиту виграють обидві країни, адже Словаччина заплатить Україні транзитні збори.

Проте український прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що накласти санкції на російський газ і позбавити РФ можливості фінансувати війну за допомогою нього – це «стратегічна мета України».

Після цього Фіцо заявляв, що «якщо Зеленський не віддасть нам наш газ, то це може бути серйозний конфлікт».

Роберт Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З Путіним в РФ раніше зустрічалися канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.