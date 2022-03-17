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    США нададуть Україні безпілотники-камікадзе

    Switchblade оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою - США нададуть Україні безпілотники-камікадзе
    Switchblade оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою
    фото: Noam Eshel / Defense-Update

    Дрони можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, що знаходяться на великій відстані

    Новий пакет оборонної допомоги США для українського війська включатиме 100 безпілотників Switchblade, відомих як дрони-камікадзе тактичного рівня, які здатні вражати цілі зарядом на своєму борту. Про це повідомляє американське видання Politico із посиланням на конгресмена-республіканця від штату Техас Майка Маккола.

    «Включення (в пакет підтримки – ред.) тактичних безпілотників, які врізаються в цілі, стало новою фазою поставок зброї, що Сполучені Штати відправляють в Україну», – зазначає видання.

    БПЛА Switchblade – це невеликий легкий безпілотник, який може перебувати в повітрі до 30 хвилин, перш ніж оператор на землі направить його на ціль за десятки кілометрів. Дрон запускається з труби, як мінометний снаряд. Його GPS-наведення в реальному часі дозволяє в польових умовах керувати ним до моменту, коли він врізається в ціль і вибухає.

    До цього часу поставки з Америки включали переважно протитанкову та зенітну зброю.

    Маккол також сказав, що США «працюють із союзниками» над відправленням в Україну нових зенітно-ракетних систем С-300, знайомих для українських фахівців. Раніше повідомлялося, що такі комплекси готова була передати Україні Словаччина.

    Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна.

    Також Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

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    Теги: США Словаччина безпілотник озброєння
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    США нададуть Україні безпілотники-камікадзе