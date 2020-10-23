США в ОБСЄ закликали Росію вивести війська з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні

Гілмор висловив надію, що Росія буде конструктивно співпрацювати з Україною і ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень

США закликають РФ виконати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей і вивести свої сили і озброєння з України.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

«Протягом останні кількох місяців, як уже говорилося, зброя була значна тихішою. Але ми також розуміємо, що будь-яке припинення вогню має привести до прогресу в наступних кроках до припинення самого конфлікту. Все ще існують інші загрози безпеці, і багато ще потрібно зробити задля мирного врегулювання. Ми закликаємо Росію виконати свої „мінські“ зобов’язання та вивести свої сили й озброєння з України», – заявив він.

За словами дипломата, поліпшення безпекової ситуації на Донбасі забезпечило вкрай необхідний перепочинок мирному населенню, «але тривалий прогрес у напрямку миру вимагає від Росії справжнього залучення до дипломатичних зусилль щодо врегулювання конфлікту, в тому числі шляхом переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи».

Гілмор висловив надію, що Росія буде конструктивно співпрацювати з Україною і ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень з таких питань, як розмінування, відкриття нових КПВВ, нових ділянок розведення і проведення взаємного обміну утримуваними особами.

«Ми часто говоримо про те, що Росія повинна відповідати політичній волі, яку проявляє Україна, що Росія повинна припинити своє перешкоджання на мирних переговорах. І я б хотів запитати російський народ: а яку користь вам дали шестирічні - провальні - зусилля вашого уряду з розбудови імперії на сході України?», – заявив він.