«Стадіон, так стадіон»: чиновник селищної ради на Херсонщині викликав на дебати депутата



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За словами чиновника Андрія Піскуна, депутат ображала його у соцмережі Скріншот з відео

Місце проведення дебатів – стадіон у селищі міського типу Білозерка

Провідний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Білозерської селищної ради Херсолнської області Андрій Піскун викликав на дебати на стадіон депутата цієї ж ради Ніну Хороняк.

Відповідне відеозвернення Піскун оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Стадіон, так стадіон! Я, мешканець Білозерської громади, запрошую на дебати депутата Білозерської селищної ради Ніну Вікторівну Хороняк! Місце проведення дебатів – стадіон «Харчовик». Дата та час проведення дебатів – 18 травня 2019 року о 14.00. Запрошую всіх бажаючих прийти на стадіон», - йдеться у повідомленні.

За словами Піскуна, депутат ображала його у соцмережі, тому він вирішив, що ці дебати необхідні, аби вони могли поставити одне одному питання.

Як відомо, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Провести дебати на «Олімпійському» запропонував Зеленський, давши Порошенку на відповідь 24 години. Згодом Порошенко погодився, заявивши «стадіон, так стадіон».