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Виселення Тупицького з держдачі. Суд поставив крапку в історії

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Виселення Тупицького з держдачі. Суд поставив крапку в історії
Ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький нині втік до Відня
скріншот з відео УП

Колишній голова Конституційного суду заборгував державі майже 80 тис. грн

Голосіївський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького до Будинку відпочинку «Конча-Заспа» щодо його виселення з держдачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.  

Тупицький оскаржував рішення Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами. Суть у тому, що держпідприємство 20 листопада 2020 року розірвало договір користування будинком площею 60,10 кв.м., який Тупицький отримав як голова Конституційного суду.

Згідно з умовами договору, позивач мав оплачувати користування цим будинком (121 тис. грн у рік) і витрати на комунальні послуги. Водночас, за інформацією Будинку відпочинку «Конча-Заспа», на момент розірвання договору Тупицький заборгував 78,8 тис. грн. Проплати не робилися протягом пів року. Це й стало причиною розірвання договору про користування держжитлом.

Разом з тим Тупицький наполягав: будинок у Конча-Заспі належить до державного житлового фонду. А тому розірвати договір користування можна лише через суд.

Відповідач не погодився з цим аргументом. У письмових поясненнях заявив: ще у 2011 році Кабмін включив Будинок відпочинку «Конча-Заспа» до Переліку закладів охорони здоров’я. Звідси майно, що є в оперативному управління Будинку відпочинку, не перебуває на обліку державного житлового фонду.

У підсумку столичний суд визнав законним одностороннє розірвання договору на користування будинком, який є власністю держави. Рішення суду першої інстанції Тупицький може оскаржити до Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, у травні 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони України провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці та встановити перелік осіб, які там проживають.

За словами Зеленського, землі та державні дачі масово роздавались за часів президентства Порошенка. Мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

У Конча-Заспі мешкало близько 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів.

Як повідомляв «Главком», ексголова Конституційного суду України Олександр Тупицький останні пів року мешкає у Відні. У розмові із журналістом 59-річний Тупицький заявив, що законно виїхав з України як «звільнений від мобілізації». Каже: у нього в Відні нерухомості немає, знімає квартиру.

Нагадаємо, два роки тому Конституційний суд, керівником якого був саме Олександр Тупицький, скасував електронні декларації, відповідальність за незаконне збагачення та ще цілу низку норм антикорупційного законодавства. 

В Україні у суді слухається справа про незаконні виплати зарплат у Конституційному суді. Також Офіс генпрокурора підозрює Тупицького у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка. У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. У липні його заочно заарештували. ДБР збиралось клопотати про екстрадицію Тупицького в Україну.

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Теги: Олександр Тупицький житло Конституційний суд суд

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