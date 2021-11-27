Богатирьова повернулася на держдачу, з якої її виселив Зеленський

Одіозна соратниця Януковича не змирилась із гучним виселенням і пішла до суду

Голосіївський районний суд Києва зобов`язав Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами не чинити перешкоди і забезпечити вільний доступ колишній міністерці охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій та членам її сім`ї до домоволодіння на території державних дач. Відповідний документ є у розпорядженні «Главкома».

Справа в тім, що 13 липня 2021 року Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами повідомив Богатирьову про дострокове розірвання договору про користування будинком. Підставою стали заборгованість за енергоносії та самовільне встановлення будинку охорони.

Богатирьова швидко ліквідувала борги і подала позов до суду з метою визнання протиправним розірвання інвестиційного договору в односторонньому порядку.

Разом з тим, позивачка направила до суду заяву про забезпечення позову, в якій просила заборонити будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами з кимось іншим укладати договори на користування облюбованим нею будинком та забезпечити позивачці та її членам сім’ї вільний доступ.

Аргументи соратниці Януковича зводилися до того, що, починаючи з січня 2008 року, вона уклала інвестиційний договір про будівництво будинку на території держдачі «Конча-Заспа». У 2014 році Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами прийняв в експлуатацію збудований будинок Богатирьової, чим визнав факт закінчення реалізації інвестиційного проєкту.

Відповідно до умов договору, після закінчення робіт організація зобов`язана передати об`єкт Богатирьовій в користування на 25 років. Однак у липні 2021 року з нею достроково розірвали договір про користування будинком.

На думку суду, з одного боку, запровадження заборони Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами укладати договори на користування будинком Богатирьової з іншими особами, а з іншого боку – зобов’язання посадових осіб забезпечити вільний доступ та проїзд Раїси Богатирьової та членам її сім`ї до будинку, «забезпечить ефективний судовий захист прав та законних інтересів заявника, а також членів його сім`ї».

За інформацією ЗМІ, будинок Богатирьової має площу у 641 кв. м. та належить до першого, найвищого, класу комфортності. Відповідно, орендна плата за квадратний метр в ексчиновниці теж найвища. За прайсом «Конча-Заспи», у 2020-му році усе це мало б коштувати майже 200 тис. грн на місяць – без оплати комунальних послуг.

Проте, за інвестиційним договором Богатирьова вклала у реконструкцію маєтку понад 18 млн. грн, і ці кошти мали бути враховані в рахунок майбутньої оренди. Станом на 2021 рік, колишня керівниця МОЗ «витратила» лише 7 млн, тож при виселенні може претендувати на повернення 11 млн. грн. різниці.

Окрім Богатирьової, з державної дачі «Конча-Заспа» виселили колишнього голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженка. Однак через суд він заборонив Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами передавати в користування іншим особам будинок №78, яким ексчиновник користується з 2002 року. Наразі Семиноженко у суді оскаржує розірвання з ним договору.

Нагадаємо, що у травні 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони України провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці та встановити перелік осіб, які там проживають.

За словами Зеленського, землі та державні дачі масово роздавались за часів президентства Порошенка. Мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Глава держави зазначив, що колишній високопосадовці отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати. У подальшому, як висловився Зеленський, планується «велике переселення цих народів».