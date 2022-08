Amnesty International відповіла на критику України щодо розслідування

Генеральна секретарка правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламард прокоментувала шквал критики щодо розслідування організації та пожалілася на атаки тролів у соцмережах. Про це вона написала у Twitter.

За її словами, розслідування Amnesty International в соціальних мережах нібито піддалося атаці тролів і ботів з російської та української сторін.

Вона також зазначила, що те, що відбувається називається військовою пропагандою і дезінформацією. На думку Калламар, це не послабить неупередженість членів організації і не змінить фактів.

«Це називається пропаганда війни та дезінформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів. Тим, хто нападає на нас через упередженість щодо України, кажу: перевірте нашу роботу», – заявила генеральна секретарка організації.

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p