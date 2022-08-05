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Amnesty International відповіла на критику України щодо розслідування

Альона Боженко
Сьогодні, 02:58 glavcom.ua
Amnesty International відповіла на критику України щодо розслідування
Amnesty International заявила про атаку ботів з російської та української сторін
фото: Amnesty International

Розслідування Amnesty International в соціальних мережах нібито піддалося атаці тролів

Генеральна секретарка правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламард прокоментувала шквал критики щодо розслідування організації та пожалілася на атаки тролів у соцмережах. Про це вона написала у Twitter.

За її словами, розслідування Amnesty International в соціальних мережах нібито піддалося атаці тролів і ботів з російської та української сторін.

Вона також зазначила, що те, що відбувається називається військовою пропагандою і дезінформацією. На думку Калламар, це не послабить неупередженість членів організації і не змінить фактів.

«Це називається пропаганда війни та дезінформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів. Тим, хто нападає на нас через упередженість щодо України, кажу: перевірте нашу роботу», – заявила генеральна секретарка організації.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Сам Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою». 

 Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

Читайте також: «Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International
Теги: розслідування Amnesty International

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