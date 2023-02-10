Візит Байдена до Польщі: названо дату

Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув

Під час візиту Байден зустрінеться з президентом Польщі Дудою

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден з 20 по 22 лютого відвідає з робочим візитом Польщу. Про це заявила прессекретар Білого Дому Карін Жан-П'єр, повідомляє журналіст CNN Джіджей Джуд у Twitter.

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«Президент Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого», – заявила вона.

За її словами, під час візиту Байден зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю між країнами, а також колективні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування НАТО.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов’язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою. За неофіційною інформацією, зустріч може відбутися наприкінці лютого, приблизно у річницю російського вторгнення в Україну. Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув.