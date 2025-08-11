Головна Країна Політика
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Сергій Власенко наголосив, що для ТСК немає недоторканих органів – будь-то НАБУ, ДБР, БЕБ, Офіс генпрокурора чи Нацполіція
скріншот: «Телеканал Рада»

Сергій Власенко: «Ідея створити таку комісію у мене була достатньо давно, бо корупція за останні десять років збільшилася в рази»

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах народний депутат Сергій Власенко емоційно заперечив, що вона була створена для тиску на НАБУ та САП. Таким чином він відреагував на заяву голови САП Олександра Клименка, що комісію використовуватимуть як інструмент, аби тиснути на антикорупційні органи. Про це нардеп розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Якщо в будь-якій цивілізованій країні будь-який чиновник заявив би про те, що парламентська комісія – це інструмент тиску, він припинив би працювати на своїй посаді рівно за одну секунду, – заявив Власенко. – Хай покладе докази на стіл. І що взагалі керівники НАБУ та САП розцінюють як тиск? Хай тоді розцінюють як тиск журналістські статті, де пишуть, що детективи невідомо як отримують величезні обсяги криптовалюти. Або власні інтерв’ю, де вони визнають, що розслідують справи без будь-яких доказів впродовж багатьох років. Будь-яка ТСК – це не елемент тиску, і літера «Т» в цій абревіатурі означає, що вона «тимчасова». Це – елемент парламентського контролю».

Нардеп розповів, що ідея створити подібну комісію у нього виникла достатньо давно, адже практично щодня широкій громадськості стають відомими історії з корупційною складовою, а чинна правоохоронна система з нею не справляється.

«Я розумів, що нам потрібна комісія, яка могла б дослідити всі ці питання і вийти на якісь законодавчі пропозиції у Верховній Раді. Я написав листи всім фракціям і групам та отримав від них пропозиції щодо представників до її складу», – розповів Сергій Власенко, додавши, що особисто не формував склад комісії. Зокрема, фракція «Слуга народу», як найбільша у Раді, запропонувала, щоб її представник Максим Бужанський був заступником голови комісії.

Власенко наголосив, що для «профільної» ТСК немає недоторканих органів – будь-то НАБУ, ДБР, БЕБ, Офіс генпрокурора чи Нацполіція. «Принцип «він – сучий син, але він – наш сучий син» працювати не буде», – попередив депутат, додавши, що комісія вже провела два засідання, перше з яких було установчим, а на друге був запрошений з доповіддю генпрокурор.

Власенко зауважив, що комісія прийняла рішення створити дорадчу групу й звернулася до всіх громадських організацій, які так чи інакше дотичні до роботи правоохоронних органів або займаються боротьбою з корупцією. Утім, за його словами, поки що антикорупційні організації, які є прихильниками НАБУ та САП, не поспішають долучатися до роботи комісії.

«Нічого страшного – я написав їм по другому колу запрошення...», – розповів глава депутатської ТСК.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП.

