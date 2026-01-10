Головна Країна Політика
«Обережність – не на часі». Відомий релігієзнавець звернувся до українських церков

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Мирослав Маринович закликав українські церкви бути сміливішими під час війни
фото з відкритих джерел

Маринович: «Голос церков має бути значно сміливішим. Хіба Ісус оглядався – чи безпечно, чи ні щось зробити?»

Українські церкви під час війни демонструють обережну та спокійну поведінку. Проте вона має бути сміливішою в умовах повномасштабної війни. З таким закликом до українських церков звернувся в інтерв'ю «Главкому» дисидент, політв'язень часів СРСР, філософ та релігієзнавець Мирослав Маринович.

На думку Мирослава Мариновича, сьогодні Українській церкві притаманна обережність, однак в умовах війни варто діяти інакше. «Нинішній час війни і складнощів вимагає іншого характеру християнства – сміливого, переконливого, яке не звертає увагу на обережність, натомість вміє і владі, і суспільству сказати важливі речі», – сказав він.

Релігієзнавець зазначив, що існування Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій є позитивним аспектом для церкви. Також він назвав чудовим те, що ця організація виступила із заявою про потребу боротьби з корупцією. «Але боротьба з корупцією – це справа не лише держави, це також і моральна проблема. І про цю моральну проблему всі ці організації мусять говорити зі своїми релігійними спільнотами: греко-католики – з греко-католиками, православні – з православними, мусульмани – з мусульманами, євреї – з євреями», – вважає релігієзнавець.

Мирослав Маринович вважає, що саме в такі моменти церква має говорити голосніше та сміливіше. «А наша біда в тому, що поки ми оце змагання між Москвою і Києвом не можемо остаточно виграти через те, що ніби задовольняємося тим, що маємо. Ми можемо мати набагато більше, можемо відвойовувати собі простір», – пояснив філософ.

За словами Мирослава Мариновича, церкві під час війни не треба бути надто обережною. «Чим більша криза в суспільстві, тим більшим та сміливішим має бути епіцентр духовності. Хіба Ісус оглядався на те – чи безпечно, чи ні щось зробити? Він йшов вперед та сміливо відстоював певні духовні речі. І це завдання не тільки церков, а й громадянського суспільства», – вважає Маринович.

Також Мирослав Маринович зазначив, що ідея об'єднання ПЦУ та УГКЦ було б абсурдним та хибним рішенням. «Українська ідентичність мозаїчна. Це було б рівноцінно об’єднанню всіх регіонів України в один великий: щоб слобожанці були подібні на галичан, а волиняки – на миколаївців. Це неможливо, тому ми маємо шукати інші форми єдності. І вони вже знайдені в майданах. На Майдані не сперечалися, хто з якого регіону чи хто якої релігії. Молилися всі разом», – резюмував релігієзнавець.

Маринович також заявив, що проблема в Україні щодо повільного переходу парафій Московського патріархату до ПЦУ не зникне. Щоб це змінилося, в Росії мають відбутися певні зміни, тоді РПЦ може втратити свою опору.

Мирослав Маринович також заявив, що вибори президента України наразі не на часі з певних причин. Одна з них – це активна війна, яку Росія продовжує вести проти України.

Раніше «Главком» писав, як Мирослав Маринович заявив, що ідея проведення референдуму в Україні щодо мирної угоди є правильним рішенням. Однак найближчим часом не варто чекати на підписання угоди щодо припинення бойових дій, а Росія навряд буде дотримуватися домовленостей, навіть якщо вони будуть підписані.

Теги: церква Московська церква в Україні Українська православна церква Мирослав Маринович

