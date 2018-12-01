Тимошенко зрозуміла, як можна використати досвід референдуму 1991 року



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Річниця референдуму про незалежність: Тимошенко зробила заяву Фото: Oleksandr Prokopenko

Тимошенко впевнена, що українці можуть встановити нові правила у державі за допомогою референдуму, як вони це зробили 1991 року

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко впевнена, що громадяни України мають особисто зробити внесок у створення нових правил життя держави шляхом написання нового суспільного договору і голосування за нього на всенародному референдумі. Про це політик заявила, коментуючи значення для України референдуму про незалежність від 1 грудня 1991 року.

За її словами, після референдуму за незалежність її плодами скористалися «люди, які прагнули не свободи й незалежності, а особистого збагачення».

«І правила, за якими жити новій державі, можновладці писали за спиною в народу. Можливо тому Україна й не стала такою, про яку мріяли ті, хто століттями боровся за самостійність, на яку сподівалися ті, хто голосував за неї 27 років тому. Тим важливіше засвоїти цей урок. Усвідомити, що наша доля – в наших руках. Зрозуміти, що справу не можна кидати на півшляху. І сподіватися насамперед на власний розум, власні сили, власну наполегливість», - пояснила лідер у своєму зверненні.

«Щоб рухатися вперед, нам треба скористатися досвідом 1991 року. Яким буде майбутнє нашої країни, яким буде наше спільне життя – визначать самі громадяни України. Нам потрібний новий суспільний договір. І нова, справді народна – і за змістом, і за способом творення, і за способом ухвалення – Конституція. Саме такий шлях ми і пропонуємо українцям. Разом укласти текст нової Конституції і винести її на загальнонаціональний референдум. Так само, як на референдум був винесений і загальним голосуванням схвалений Акт незалежності», - відзначила Тимошенко.

Вона додала, що референдум від 1991 року продемонстрував всьому світу єдність України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав українців із черговою річницею всеукраїнського референдуму про незалежність України 1 грудня 1991 року.

Як відомо, Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року – загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. Було винесено одне запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи – 84,18 % населення України. Із них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».