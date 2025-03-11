«Фантастичні новини для людства». Що принесла зустріч у Саудівській Аравії: тверезий аналіз

Мапа України знову тривожно почервоніла після «фантастичних» новин з Саудівської Аравії

Перемовини у Джидді, які пройшли 11 березня, мали стати для Києва або «можливістю видихнути», або «черговим жорстким ударом», писав напередодні британський The Economist. Після, м’яко кажучи, драматичного візиту Володимира Зеленського до Вашингтону цю зустріч американської та української делегацій у Саудівській Аравії очікували як ледь не останній шанс налагодити відносини між країнами. За її підсумками можна говорити про перший варіант – можливість видихнути.

Тепер Україна та США – знову партнери, які спільно борються за мир. Америка повертає нам свою підтримку, а наша держава припиняє обстріли в небі та на морі. М’яч відпасовано Росії – вона отримала нагоду продемонструвати справжнє обличчя президенту США Дональду Трампу, котрий чомусь так беззастережно вірить Путіну.

Україна делегувала до Саудівської Аравії голову Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Павла Палісу, очільника МЗС Андрія Сибігу та міністра оборони Рустема Умєрова. Вони везли із собою пропозицію про часткове припинення вогню з Росією та відмову від використання безпілотників і ракет для бойових дій у Чорному морі. По суті, ця пропозиція України стала калькою з ідеї французького президента Еммануеля Макрона, яку він висловив 2 березня в інтерв’ю виданню Le Figaro. Логіка такого «напівприпинення» вогню – на поверхні: його простіше відстежити, в той час як контроль над ситуацією на величезній лінії фронту наразі встановити просто не є можливим.

За такі кроки України до миру, як очікувалось, Вашингтон мав би переглянути своє рішення щодо призупинення обміну розвідданими та постачання зброї. Адже Київ – як написав у мережі Х президент України Володимир Зеленський – демонструє Америці та всьому світові «налаштованість на конструктив», а Україна успішно проходить «перевірку на готовність до миру».

Наша країна, таким чином, зробила пас Америці, чекаючи на реакцію останньої.

Що передувало

Напередодні Зеленський – у традиційному для себе одязі мілітарного стилю – також побував у Джидді. Його зустріч із принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом мала відбутися ще у лютому, але тоді виникла «технічна накладка»: на ті дні Вашингтон влаштував в Саудівській Аравії перемовини з росіянами. А перебувати з останніми в одному місці і в один час для президента України було неприпустимим. Тоді візит було перенесено на березень.

Після зустрічі з принцом Зеленський швидко відбув до України, залишивши говорити про мир Єрмака, – у костюмі та при краватці. Тим часом від США до Джидди приїхали держсекретар Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майкл Волтц. Перший заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої угоди, пише New York Times. От тільки про яку угоду йшлося? Точно не про ту, яка стосуватиметься корисних копалин і яку, забігаючи наперед, сторони знову не підписали.

Гіпотетична рамкова мирна угода між Україною та Росією, посередниками в укладанні якої виступають Сполучені Штати, передбачає «складні рішення для припинення конфлікту» – і це також слова Марко Рубіо. Американці наполягають, що обом сторонам доведеться шукати компроміс, бо, як сказав президент США Дональд Трамп, ані Україна, ані Росія «не мають козирів» у нинішній війні. Це його чергова нова візія, адже доти американський лідер стверджував, що «козирів» позбавлена лише Україна.

Щоправда, невідомо, до яких поступок заради «припинення конфлікту» Америка підштовхує країну-агресорку. Як поки видається – до жодних. Тиск на Москву забезпечує винятково Україна, що й продемонструвала сьогоднішня найбільша з початку повномасштабної війни атака наших дронів на російські міста, зокрема, й на Москву. Російські пропагандисти, звісно, трактували це як неготовність «київського режиму» до миру, але, з іншого боку, – Україна показала ті самі «карти», про відсутність яких їй постійно нагадують. «Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений», – заявив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

З Москви тим часом, як зазначає агентство Bloomberg, надійшли недвозначні сигнали про те, що, попри миролюбну риторику Кремля, Путін не схильний до пошуків жодних компромісів – ані щодо повернення українських територій, які він вніс до своєї Конституції, ані щодо розміщення в Україні миротворців. Але це не завадило Трампу включити зустріч у Джидді до переліку своїх 50 перемог, які він буцімто забезпечив упродовж 50 днів президентства.

Хоча насправді Трамп, на переконання журналіста Джонатана Чейта з видання The Atlantic, давно скинув маску. Він не хоче ані миру, ані справедливості – бо прагне лише перемоги Росії. Якщо це так, то перемовини за участю американців можуть мати тільки один сенс – затягування часу, який Україні критично важливо виграти.

Адже Москва вже попросила у Вашингтону ряд поступок – таких, як зняття санкцій, відновлення авіасполучення, виведення військ зі Східної Європи... Якщо Україна може бодай якось призупинити зближення Росії та Америки, цей шанс варто використати.

Перемовини між українською та американською делегацією починалися близько 11 години за Києвом, о 15.30 Андрій Єрмак написав у тг-каналі, що «робота триває». Майкл Волтц охарактеризував процес більш оптимістично. «Йдемо до мети», – зазначив він. Через без малого чотири години після початку переговорів у Джидді їх перший раунд закінчився.

Учасники перемовин встигли за цей час встигли обговорили пропозицію України щодо режиму тиші на морі та у небі, а також угоду про копалини.

Поки у Джидді тривали перемовини, харківська обласна прокуратура відзвітувала про те, що вдалося ідентифікувати 402 тіла зі 448-ми з масового поховання в Ізюмі. Нагадаємо, що Ізюм ЗСУ звільнили 10 вересня 2022-го. Весь цей час тривала робота зі встановлення того, кому належать рештки тіл вбитих росіянами українців. У похованні знайдено тіла дітей та людей, яких жорстоко катували. Шкода, що Рубіо та Волтц не в курсі цієї інформації… фото: Ксенія Новицька

Чого прагне Україна

Готуючись до зустрічі в Джидді, Андрій Єрмак опублікував колонку на сторінках видання The Guardian. У ній він вказав три умови, необхідні Україні для встановлення миру: гарантії безпеки, що підсилять довіру до майбутньої угоди про припинення вогню, подальші санкції проти Росії з боку Європи та європейський контроль над замороженими російськими активами.

Гарантії безпеки для України не є складними речами, зазначив тим часом спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News. Кожна зі сторін переговорів, на його переконання має «просто покласти на стіл» свої вимоги та почати дискусію. Українці «турбуються про це. [Наприклад] про територіальні питання, електростанції... Але це нескладні речі», – вважає Віткофф.

У нього ще буде нагода поговорити про «нескладні речі» – такі, як повернення Україні територій – з Путіним або його людьми, адже Віткофф невдовзі (можливо, навіть цього тижня) відвідає Москву.

Прикметно, що перед зустріччю у Джидді деякі джерела поширювали інформацію, що Віткофф також братиме участь у перемовинах між українською та американською делегаціями. Ба навіть більше: до Саудівської Аравії буцімто мали приїхати і російські посланці. Очікувалось, що росіяни тихо «сидітимуть в засаді», як іронізували експерти, аби консультувати та скеровувати американських колег.

На щастя, жодних росіян у Джидді помічено не було (принаймні, офіційно), а сам Віткофф відбув на Близькій Схід. Вже там він міг прочитати про те, що очільник російського МЗС Сергій Лавров прирівнює гарантії безпеки для України до ядерного удару. Саме цього, за словами Лаврова, хоче Зеленський – аби США застосували проти Росію ядерну зброю.

Зайве казати, що нічого подібного українська сторона не прагне. Як пише Bloomberg, Путін сформулював заздалегідь неприйнятні умови миру. Серед них – скорочення чисельності ЗСУ, нейтралітет України та її відмова від вступу до НАТО, міжнародне визнання анексованих Росією регіонів, а також вплив Росії на склад миротворчих сил. Якщо все це не буде реалізовано, Путін продовжуватиме війну.

Але всі ці вимоги у Путіна буде можливість передати новим американським друзям особисто. За результатами ж перемовин з українською стороною, у другій половині дня вівторка Держдеп США вустами своєї речниці Теммі Брюс анонсував «ймовірно, фантастичні новини для людства». «Це був відмінний день», – сказала пані Брюс, додавши, що держсекретар Рубіо налаштований оптимістично.

Про що домовилися у Джидді

Переговори, які тривали багато годин, відбулися вдало. Настільки, що питань, які слід було б обговорювати і надалі, не лишилося. Тому завтра, 12 березня, продовження консультацій вже не буде.

Як засвідчує сайт офісу українського президента, досягнуті домовленості є такими:

Україна погоджується на 30-денне повне припинення вогню за умови приєднання до такої ініціативи і Москви також. США передають цю позицію Росії та чекають на її реакцію.

Америка відновлює обмін розвідданими та безпекову допомогу.

Україна ініціює обмін полоненими, звільнення цивільних, повернення українських дітей. Це відбувається упродовж часу, доки триває 30-денна пауза в обстрілах.

Делегації формують переговорні групи для досягнення довгострокового миру.

Україна залучає європейських партнерів – на потребі у співпраці з ними було зроблено особливий акцент.

«Всеосяжна угода про розробку критичних мінеральних ресурсів України» буде розроблена «якнайшвидше».

Американці читають «фантастичну для людства» угоду фото: Офіс президента

Тепер головною інтригою залишається реакція Дональда Трампа, якщо Росія відкине запропонований їй перший крок до миру. А вона це зробить неодмінно. Особливо пункти, що стосуються 30-денної паузи у війні, обміну полоненими, повернення українських дітей.

Тоді американський президент опиниться перед вибором: тиснути йому на Росію чи на Україну. Але на Росію тиснути проблематично – вона не просить у США воєнну допомогу. Хіба що адміністрація Трампа введе нові санкції проти Москви або ж посилить запроваджені раніше.

На Україну ж впливати, звісно, простіше, аж до того, що можна вимагати капітуляції нашої країни. У тому, що нинішні очільники США не є схильними до емпатії, ми вже переконалися. Тому «сюрпризи» від Трампа можуть тривати й надалі.

Одразу після завершення перемовин американський лідер зробив кілька заяв. Трамп заявив, що він сподівається на припинення вогню найближчими днями та може поговорити з Володимиром Путіним вже цього тижня. Американський президент вважає, що на цьому буде пройдено 75% шляху до укладання миру (інше – «оформлення документів»). Згадав Трамп і про українського президента Володимира Зеленського, давши зрозуміти, що того знову чекають у Білому Домі.

Російські ЗМІ вже анонсували телефонну розмову американського та російського лідерів у п’ятницю. Журналісти «кремлівського пулу» пафосно оголосили, що це буде «більше ніж розмова», але при цьому пропагандисти вже задаються питанням – «а что нам взамен?».

У своєму вечірньому зверненні Зеленський вже прокоментував підсумки Джидди. Він зазначив, що доля досягнутої сьогодні угоди – в руках Сполучених Штатів. «Сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню (…) Україна сприймає цю пропозицію (…) і Сполучені Штати мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо рускіє погодяться – у той самий момент тиша запрацює», – сказав він.

Очевидно, що зараз насувається найдраматичніший момент війни, проте віри у її скоре завершення – мало. Мапа України відразу після «фантастичних» новин з Саудівської Аравії знову почервоніла від оголошеної повітряної тривоги. Це, по суті, і є відповіддю на слова Зеленського про те, чи погодяться «рускіє» на тимчасове перемир’я. Далі слово – за США, а воно за нинішньої адміністрації може бути геть непередбачуваним.

Наталія Лебідь, «Главком»