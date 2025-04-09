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«Війна не стихає від розмов і заяв». Зеленський відреагував на російські атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Війна не стихає від розмов і заяв». Зеленський відреагував на російські атаки
Наслідки ворожої атаки у Дніпрі
фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська атакували цієї ночі декілька областей

За цю добу окупанти застосували проти України 55 ударних дронів, більшість – «Шахеди». Росія цілеспрямовано атакувала Дніпро і Харків, по громади Сумської та Донецької областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«На жаль, значна кількість постраждалих. Одинадцять людей були доставлені в лікарні в Дніпрі та Харкові. На Донеччині, у Краматорську, від російського удару отримала поранення дитина – дівчинка, 11 років їй. У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни ударили скидом FPV-дрона по будівлі селищної ради прямо під час видачі гуманітарки», – каже він.

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Президент наголосив, що Україна потребує підтримки, аби врятувати якомога більше людей
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами президента, Україна потребує підтримки партнерів, щоб врятувати якомога більше людей від постійних російських ударів.

«Війна не стихає від розмов і заяв. У Москві ігнорують будь-яку дипломатію, бо вважають, що можуть собі це дозволити. Збільшення тиску на Росію потрібне, щоб удари припинились. І це залежить від рішень Сполучених Штатів, Європи, усіх партнерів у світі, які дійсно прагнуть зупинити війну», – зазначив Зеленський.

Знищені автівки у Дніпрі після російської атаки
Знищені автівки у Дніпрі після російської атаки
фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, увечері, 8 квітня, Росія масовано атакувала Дніпро. У місті пролунало більше 10 вибухів. Тим часом у Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів.

Вже в ніч на 9 квітня Росія масовано атакувала дронами Краматорськ у Донецькій області. Ворожі дрони пошкодили житловий будинок, поранено дитину, її 34-річну мати та 55-річну бабусю.

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До слова, цієї ночі дрони атакували деякі регіони Росії. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України.

Теги: Харків Дніпро Донеччина обстріл Володимир Зеленський

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