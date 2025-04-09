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Спецпредставник Росії зустрівся з членами торгової палати США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Спецпредставник Росії зустрівся з членами торгової палати США
За словами Дмитрієва, на зустрічі перебувало понад 150 кампаній, які продовжують свою діяльність у Росії
фото з відкритих джерел

Глава РФПІ зустрівся з представниками Американської торгової палати

Спеціальний представник президента Росії з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іншими країнами, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв зустрівся із членами Американської торгової палати в Росії (AmCham). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

За словами Дмитрієва, на зустрічі перебувало понад 150 кампаній, які продовжують свою діяльність у Росії.

«Сьогодні зустрівся з членами Американської торгової палати в Росії. У зустрічі взяли участь понад 150 компаній, які продовжують свою діяльність у Росії», – заявив Дмитрієв.

AmCham – це міжнародна бізнес-організація в Росії, заснована у 1994 році. Згідно з інформацією на сайті організації, місія AmCham полягає у «сприянні розвитку стабільного ринкового середовища, яке сприяє веденню бізнесу в Росії».

Деталей і результатів зустрічей російська сторона не повідомляє.

Нагадаємо, Росія висловила протест Франції у зв'язку із затриманням в аеропорту Парижа співробітниці МЗС РФ, яка прямувала в країну на заходи за лінією ЮНЕСКО.

Також, посолка США Бріджит Брінк разом з іншими дипломатами відвідала дитячий майданчик по якому Росія 4 квітня вдарила ракетою.

«Сьогодні я вшанувала пам’ять загиблих та висловила співчуття родинам і близьким тих, хто загинув, серед яких девʼять дітей, внаслідок російського удару ракетою з касетним зарядом по Кривому Рогу 4 квітня», – йдеться у дописі посольства.

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Теги: росія США

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