Щодо нарощування військ РФ треба питати Шойгу в Москві, – прессекретар Пентагону

«Ми закликаємо росіян розповісти світові, що вони роблять, з якими силами, з якими можливостями і які їхні наміри» – Кірбі

«Таке нарощування тільки викликає ще більшу нестабільність і небезпеку» – Кірбі

Пентагон закликає Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на східному кордоні України та в окупованому Криму.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

«Я не збираюся говорити про оцінки розвідки або про те, що ми бачимо. Ми закликаємо росіян розповісти світові, що вони роблять, з якими силами, з якими можливостями і які їхні наміри», – сказав Кірбі.

Після численних запитань журналістів про нарощування російських сил Кірбі сказав репортерам Пентагону, що «це відмінні питання, які потрібно ставити (міністру оборони Сергію) Шойгу в Москві».

За словами Кірбі, таке нарощування «тільки викликає ще більшу нестабільність і небезпеку в тій частині світу, де вже було занадто багато чвар і занадто багато насильства».

Кірбі сказав, що він постійно говорив про дії Росії як про нарощування сил, «саме тому, що ми не думаємо, що росіяни були повністю прозорі в тому, що вони роблять», – сказав він.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил зробив заяву щодо інформаційних атак Росії.

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