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Орбан закликав закрити ринок ЄС для української агропродукції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан закликав закрити ринок ЄС для української агропродукції
Орбан хоче заблокувати допуск української агропродукції на європейський ринок
фото з відкритих джерел

Віктор Орбан: «Українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за закриття європейського ринку для української агропродукції. Слова Орбана цитують у ролику керівної угорської партії «Фідес», розміщеному у Facebook, повідомляє Magyar Nemzet.

«Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим», – цитує Орбана «Фідес» у зв'язку з європейськими демонстраціями фермерів.

У відеоролику, розміщеному на сторінці головної урядової партії в соціальних мережах, прем'єр-міністр зазначив: в Угорщині також діють такі правила, але при цьому ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

«Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок», – наголосив Орбан.

За його словами, до фермерів ніхто не прислухається, вони відчувають, що відстань між ними і тими, хто приймає рішення в Брюсселі, як небо і земля.

«Це неможливо. Правила повинні бути змінені», – заявив Орбан.

Нагадаємо, 9 лютого угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. Демонстрацію організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата, які вважають рішення Єврокомісії неприйнятним.

Теги: міністр земля ринок протест Віктор Орбан правила фермер

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