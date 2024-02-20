Загинула мати та двоє синів: стали відомі наслідки обстрілу Конотопського району

У житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу «Ланцент»

Унаслідок ранкової атаки РФ по Конотопському району Сумщини загинула сім'я з п'яти осіб, включаючи матір, двох синів і двох далеких родичів. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, люди загинули, коли російський ударний безпілотник «Ланцет» влучив у їхній будинок.

«Встановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу «Ланцент». Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста», - повідомили в ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 20 лютого, російські війська атакували Сумську область, застосувавши артилерію та аваацію. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого українські сили протиповітряної оборони збили 23 із 23 запущених Росією ударних дронів. Зазначається, що вночі росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Білгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ).

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.