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Якою зброєю Україна вдарила по Кримському мосту влітку: нові деталі спецоперації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Якою зброєю Україна вдарила по Кримському мосту влітку: нові деталі спецоперації
Пошкодження на Кримському мосту внаслідок удару ЗСУ 18 липня 2023 року
фото: «Риа Новости»

СБУ здобула документацію, яка допомогла спланувати ураження Керченського мосту

Україна вдруге вразила Кримський міст 17 липня 2023 року. Тоді наші військові застосували морські дрони типу Sea Baby. Про це розповів генерал-майор, голова Служби безпеки України Василь Малюк в документальному фільмі «СБУ. Спецоперації перемоги».

Очільник СБУ розповів, що це була спільна операція СБУ і Військово-морських сил Збройних Сил України. Під час підготовки до неї українські військові зібрали всю інформацію про міст: із чого побудований, які в нього елементи та конструкції. Це було потрібно, щоб зрозуміти, якою зброєю його можна зруйнувати.

«Був здійснений комплекс відповідних оперативних, в тому числі оперативно-технічних заходів. Була здобута відповідна документація, яка була нами використана для майбутнього планування нанесення вогневого ураження», – зазначив Малюк.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Хантер розповів, що Малюк подарував йому «гарненьку книжечку» – робочу документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив».

«Де він її взяв, я можу тільки здогадуватися. Конструкторська документація танка, ракети, літака – вона є сама по собі таємною. Не кажучи вже про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, у який спосіб ми його зруйнуємо», – пояснив Хантер.

Малюк розповів, що Хантер – сильний інженер, який уміє правильно зробити розрахунки. Разом із ним планувалася та реалізовувалася операція.

Нагадаємо, що Васил Малюк анонсував низку «сюрпризів» для російських загарбників у Криму.

Як відомо, 17 липня після вибуху впав проліт Кримського мосту.

Також потужний вибух пролунав у районі Кримського мосту й 8 жовтня 2022 року. 

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Теги: Кримський міст СБУ безпілотник Крим

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