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Український морський дрон Sea Baby має приховану таємницю: відео

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Український морський дрон Sea Baby має приховану таємницю: відео
Голова СБУ розповів, що президент поставив перед силами безпеки завдання – вибити Росію з Чорного моря і забезпечити домінування наших сил в українській акваторії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Це вже не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку СБУ сьогодні активно використовує для різних завдань, зокрема і для атак на Чорноморський флот РФ», – наголосив Малюк

За останні місяці в Україні змінився стратегічний підхід до застосування морських дронів, який робить ставку на створення багаторазових і багатоцільових БПЛА. Останнє покоління морських дронів власного виробництва СБУ Sea Baby не тільки несе вибухівку, а й може завдавати ракетних ударів. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк виданню «Українська правда».

Морські дрони, які стоять на озброєнні відомства, уже змусили російські кораблі відійти в порти базування, після чого зерновий коридор відновив роботу. «Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни», – заявив Малюк.

Голова СБУ розповів, що президент поставив перед силами безпеки завдання – вибити Росію з Чорного моря і забезпечити домінування наших сил в українській акваторії. «Для СБУ цей напрямок – один із пріоритетних. Зокрема, нашими цілями стали ракетоносії, за допомогою яких ворог обстрілював українські території», – розповів Малюк, додавши, що російського флоту в Криму не повинно бути взагалі.

За останні місяці в Україні змінився стратегічний підхід до застосування морських дронів. Оскільки на будівництво великих військових кораблів зараз немає ні грошей, ні часу, було вирішено будувати невеликі безпілотні катери, які можуть атакувати ворога, як єдина команда. Тобто для виконання конкретного поставленого завдання комплектується команда, до якої можуть входити:

  • дрони-ППО;
  • дрони-камікадзе;
  • дрони з гарматами;
  • дрони-розвідники тощо.

Це дасть змогу розв'язати проблему відсутності сильного військового флоту в Україні в зовсім інший спосіб, зазначив Малюк.

«SeaBaby – це вже не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку СБУ сьогодні активно використовує для різних завдань, зокрема і для атак на Чорноморський флот РФ», – додав глава СБУ про дрон, оснащений вогнеметною системою.

Цей підхід дає змогу приділити основну увагу будівництву не дронів-камікадзе, а багаторазових і багатоцільових БПЛА, які після виконання бойового завдання можуть повернутися назад на свої бази.

Раніше голова СБУ в новорічному привітанні розкрив секрет дрона, що вразив Кримський міст.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про морські дрони «з сюрпризами» вітчизняного виробництва.

Читайте також: СБУ вперше показала морські дрони, якими відвойовує Чорне море
Теги: зброя Чорне море Василь Малюк

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