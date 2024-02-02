Зеленський зустрівся з новим главою ОБСЄ

Зеленський передав запрошення прем’єр-міністру Мальти на майбутній Глобальний саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Президент нагадав, що цього року Мальта почала головувати в ОБСЄ.

«І для України важливо, щоб ОБСЄ зосередила увагу на поверненні наших незаконно депортованих дітей, допомогла нам разом з нашими партнерами повернути їх додому», – зазначив Зеленський.

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Також глава України додав, що цінує успішну зустріч щодо формули миру на Мальті. За його словами, «це був дуже високий рівень».

Глава держави передав запрошення прем’єр-міністру Мальти на майбутній Глобальний саміт миру.

Зі свого боку Борг наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

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Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва. Мальта з 1 січня 2024 року розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як РФ місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.

Як повідомлялося, новий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Мальти Ян Борг наступного тижня відвідає Україну.

До слова, дискусія про виключення Росії з ОБСЄ вичерпана. Про це заявив глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ОБСЄ.

В ОБСЄ точилися дебати щодо виключення Росії через порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації. Проте, за словами Османі, наразі є юридичний і політичний аргументи від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.

Пояснюючи суть юридичної неможливості застосувати правило «консенсусу мінус один», яке дозволяє ухвалювати рішення голосами 56 країн-учасниць з 57 наявних, глава МЗС Північної Македонії послався на брак політичної волі.