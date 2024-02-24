СБУ готує велику спецоперацію. Кримському мосту приготуватися

«Морський бій». Новий сезон

Журналісти одного з українських сайтів провели конференцію із назвою «Як Давиду перемогти Голіафа?». Як перемогти більш чисельного ворога, у якого, до того ж більше снарядів? Спробую дати свій варіант: перемогти Голіафа можна сучасними засобами ураження і технічною перевагою на полі бою. І тут йдеться не тільки про західні поставки.

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Мова піде про українську розробку, на нову партію якої нещодавно оголошено великий збір донатів. Sea Baby – морські дрони від Служби Безпеки. «Морський малюк» – одна з найкращих розробок цієї війни за співвідношенням ціна/якість. Sea Baby здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год і долати відстань у 1000 кілометрів. Корпус човна виготовлено з спеціального матеріалу, який не помічають радари.

Проста арифметика. Серед уражених цілей «малюків» – 9 кораблів чорноморського флоту рф, кожен з яких в десятки разів дорожчий морських дронів. А ще Кримський міст, який вдруге був підірваний саме завдяки двом «морським малюкам». Стартував великий збір на 35 дронів! Як на мене – це один з найбільш ефективних донатів на сьогодні, з огляду на вже показані результати.

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Адже «малюки» – це реально нове військово-технічне рішення, яке здатне змінити картину війни на користь України. Нагадаю, що саме завдяки морським дронам Україна зняла зернову блокаду. Росіяни більше не господарі на Чорному морі і змушені витрачати багато ресурсів на безпеку своїх об’єктів. Це, відповідно, ослаблює інші важливі напрямки фронту і грає на нашу користь.

Великий збір не випадково стартує наприкінці лютого. Взимку було складніше вражати об’єкти на Чорному морі, але вже фактично розпочався новий сезон «морського бою». 35 «морських малюків» – це повноцінний флот дронів. Кримський міст, нагадаю, СБУ підірвали всього двома. Тому очевидно, що Служба готує велику спецоперацію на Чорному морі. Що залишиться від мосту і від чф рф тепер залежить і від кожного з нас.

Задонатити на «морські малюки» можна тут.