Інцидент з українським зерном на кордоні. Польський міністр відреагував

Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна «не зовсім адекватною формою протесту»

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю. Про це повідомляє agropolska.pl.

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Секерський назвав висипання зерна «не зовсім адекватною формою протесту», але водночас додав, що до неї «часто вдаються фермери в різних країнах».

«Фермери не опанували свої емоції, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їх відчай», – йдеться у заяві польського міністра.

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Секерський зазначив, що виступає за діалог і прямі переговори як найкращу форму вирішення складних проблем.

«Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з українським Міністерством сільського господарства, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що підривають стабільність агропродовольчих ринків», – йдеться в заяві міністра.

Водночас Секерський назвав «не зовсім стриманою» реакцію української влади. На думку міністра, «занадто різкою була форма заяв заступника міністра економіки, а раніше мера Львова, інші українські політики також були надто емоційними у своєму спілкуванні».

«Я розумію невдоволення української влади до труднощів з експортом сільськогосподарської продукції. Я також повністю усвідомлюю, що торгівля йде в обох напрямках, і ми також експортуємо в Україну», – додав він.

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Міністр вважає, що «польські фермери допомагали Україні і хочуть допомагати й надалі».

«Однак вони хотіли б, щоб ця допомога йшла на користь українському бюджету, на користь фермерам, а не олігархам, які володіють величезними площами землі для вирощування зернових та інших видів сільськогосподарського виробництва. Саме вони в основному стоять за цим величезним імпортом, який підриває стабільність агропродовольчих ринків в Європі», – додав глава Міністерства сільського господарства Польщі.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

До слова, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок