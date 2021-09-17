Загадка століття. Чи був «слуга» Трухін за кермом під час резонансної ДТП?

Можливо, Трухін пішов за грибами, вийшов на трасу, а тут «опачки, аварія»

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Загадки века

Кто убил Кеннеди?

Куда вывезли золото нацистов?

Был ли депутат Трухин за рулем?

Последняя загадка является не разрешимой. Все силы лучших расследователей Украины брошены на это направление. Глава ДБР лично докладывает, что пока докладывать нечего. Нет пока результата.

Следствие не может установить был или не был и может быть просто мимо проходил. Пошел за грибами, вышел на трассу, а тут «опачки, авария». Эту версию тоже надо проработать. Все ведь возможно.

Не исключено, что депутат просто не отражается на камерах, что затрудняет расследование.

Но силовики не сдаются. В крайнем случае они спросят у самого депутата. Не может же депутат врать. Он же слуга народа. А слуги народа не врут. Никогда.

Джерело: блог Сергія Фурси

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