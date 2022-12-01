Головна Країна Політика
search button user button menu button

Туск запевнив, що вибори у Польщі не вплинуть на підтримку України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Туск запевнив, що вибори у Польщі не вплинуть на підтримку України
Поляки обіцяють бути надзвичайно послідовними щодо допомоги Києву
фото з відкритих джерел

Варшава точно знає, що українці боронять не тільки себе, але й всю Європу

Україна може розраховувати на абсолютну підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією, і майбутні вибори нічого не змінять у цьому питанні. Про це сказав Президент Європейської Ради у 2014-19 роках, польський політик Дональд Туск у відеозверненні під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».  

«У нас будуть вибори. Я знаю, що Путін та його адміністрація розраховують на те, що в Європі і уряди, і народи почнуть між собою сваритись, що з огляду на ціни на енергію, на економічну кризу, на втому від війни дійде до політичної дестабілізації, – зазначив він. – Але можу вас запевнити, що ми, поляки, будемо надзвичайно послідовні у підтримці України. Так само й на міжнародній арені», – наголосив Туск.

«Переконаний, що ми та нинішня влада у Польщі зробимо все, щоб світ не втомився від цієї війни, щоб Захід, ЄС, усі наші сусіди весь час послідовно підтримували Україну», – додав він.  

Дональд Туск зазначив, що у Польщі чудово розуміють, що Україні «потрібна амуніція, а не оплески, вам потрібна сучасна зброя, всебічна підтримка: політична, логістична, фінансова і, передовсім, підтримка зброєю».  

«Хочу вас запевнити, що на Польщу ви можете розраховувати незалежно від ситуації і аж до самої перемоги», – резюмував він.

Нагадаємо, Росія почала війну проти України через безкарність своїх попередніх злочинів, тому кремлівський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Про це заявила дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва. 

Крім того, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю, а також спроби заморозити українців із приходом зими мусять бути відбиті і переможені.

Теги: вибори влада зброя президент путін українці Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блащак: «Розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку і Польщі, і України»
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
Сьогодні, 08:25
Влада Польщі не виключає залучення до війни
Польща оцінила вірогідність участі у війни
29 листопада, 18:06
Ракета впала у польському Пшевудові 15 листопада
Польща заявила, що не виявила на своїй території уламків другої ракети
25 листопада, 23:14

Політика

Підозрюваний у держзраді Мураєв виїхав із України: нові деталі
Підозрюваний у держзраді Мураєв виїхав із України: нові деталі
Туск запевнив, що вибори у Польщі не вплинуть на підтримку України
Туск запевнив, що вибори у Польщі не вплинуть на підтримку України
Чим схожі Путін та Гітлер: пояснення РНБО 
Чим схожі Путін та Гітлер: пояснення РНБО 
Відпустка для військових. Парламент ухвалив остаточне рішення
Відпустка для військових. Парламент ухвалив остаточне рішення
Два посольства України отримали листи з погрозами – Кулеба
Два посольства України отримали листи з погрозами – Кулеба
Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину
Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
294K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
65K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
58K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
54K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
30K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
25K
Шпигуни Путіна. Ексагент MI6 розповів про мережу вбивць, які чекають на накази

Новини

Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Сьогодні, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Сьогодні, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту