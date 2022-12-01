Туск запевнив, що вибори у Польщі не вплинуть на підтримку України

Варшава точно знає, що українці боронять не тільки себе, але й всю Європу

Україна може розраховувати на абсолютну підтримку Польщі у боротьбі з російською агресією, і майбутні вибори нічого не змінять у цьому питанні. Про це сказав Президент Європейської Ради у 2014-19 роках, польський політик Дональд Туск у відеозверненні під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«У нас будуть вибори. Я знаю, що Путін та його адміністрація розраховують на те, що в Європі і уряди, і народи почнуть між собою сваритись, що з огляду на ціни на енергію, на економічну кризу, на втому від війни дійде до політичної дестабілізації, – зазначив він. – Але можу вас запевнити, що ми, поляки, будемо надзвичайно послідовні у підтримці України. Так само й на міжнародній арені», – наголосив Туск.

«Переконаний, що ми та нинішня влада у Польщі зробимо все, щоб світ не втомився від цієї війни, щоб Захід, ЄС, усі наші сусіди весь час послідовно підтримували Україну», – додав він.

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Дональд Туск зазначив, що у Польщі чудово розуміють, що Україні «потрібна амуніція, а не оплески, вам потрібна сучасна зброя, всебічна підтримка: політична, логістична, фінансова і, передовсім, підтримка зброєю».

«Хочу вас запевнити, що на Польщу ви можете розраховувати незалежно від ситуації і аж до самої перемоги», – резюмував він.

Нагадаємо, Росія почала війну проти України через безкарність своїх попередніх злочинів, тому кремлівський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Про це заявила дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва.

Крім того, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю, а також спроби заморозити українців із приходом зими мусять бути відбиті і переможені.