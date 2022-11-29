Польща оцінила вірогідність участі у війни

Заступник міністра оборони Польщі Очепи: «Ймовірність війни занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично»

Заступник міністра оборони Польщі Марчіна Очепи вважає, що існує доволі висока імовірність залучення країни до війни. Тому Очепа заявив, що польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішою та націленою на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі, передає TVP3 Kraków.

«Яка ймовірність війни, в якій ми братимемо участь? Вкрай висока. Занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично», – сказав Очепа.

За його словами, ймовірність війни з НАТО, як і конфлікту Китаю із США, зараз дуже велика. Заступник міністра додав, що якщо щось ймовірно хоча б на 30% із політичної точки зору, то він до цього вже готується.

«Якщо ми подивимося на досвід 20 століття, то цьогорічна перспектива і цього десятиліття змушує нас трактувати події, яких ми є учасниками, а не лише свідками, як другу холодну війну. Ризик ескалації дуже серйозний», – зазначив представник міноборони Польщі.

Як зазначив Очепа, в поточних умовах польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішими та бути націленими на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі, включаючи Південну Корею.

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