Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща оцінила вірогідність участі у війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща оцінила вірогідність участі у війни
Влада Польщі не виключає залучення до війни
фото: findbiz-pl.com

Заступник міністра оборони Польщі Очепи: «Ймовірність війни занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично» 

Заступник міністра оборони Польщі Марчіна Очепи вважає, що існує доволі висока імовірність залучення країни до війни. Тому Очепа заявив, що польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішою та націленою на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі, передає TVP3 Kraków.

«Яка ймовірність війни, в якій ми братимемо участь? Вкрай висока. Занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично», – сказав Очепа.

За його словами, ймовірність війни з НАТО, як і конфлікту Китаю із США, зараз дуже велика. Заступник міністра додав, що якщо щось ймовірно хоча б на 30% із політичної точки зору, то він до цього вже готується.

«Якщо ми подивимося на досвід 20 століття, то цьогорічна перспектива і цього десятиліття змушує нас трактувати події, яких ми є учасниками, а не лише свідками, як другу холодну війну. Ризик ескалації дуже серйозний», – зазначив представник міноборони Польщі.

Як зазначив Очепа, в поточних умовах польська зовнішня та оборонна політика мають бути якомога глобальнішими та бути націленими на зміцнення відносин з однодумцями не тільки в Європі та НАТО, а й у всьому світі, включаючи Південну Корею.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців.

Як повідомлялося, голова правлячої партії «Право та справедливість» Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні

Читайте також: Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави
Теги: Польща росія ракета політика партії Німеччина Міноборони міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Представник Угорщини приїздив у Мінськ на похорон голови МЗС Білорусі (фото)
Представник Угорщини приїздив у Мінськ на похорон голови МЗС Білорусі (фото)
Польща оцінила вірогідність участі у війни
Польща оцінила вірогідність участі у війни
Екскомандувач НАТО пояснив, які бомбардування України може влаштувати РФ
Екскомандувач НАТО пояснив, які бомбардування України може влаштувати РФ
Безпека українських АЕС: МАГАТЕ зробило заяву
Безпека українських АЕС: МАГАТЕ зробило заяву
Санду вшанувала жертв Голодоморів та попередила режим Путіна (фото)
Санду вшанувала жертв Голодоморів та попередила режим Путіна (фото)
Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози
Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
129K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
29K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
19K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
14K
Білий дім: Путін робить огидні речі
11K
Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту