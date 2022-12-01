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Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину
Вільний світ має покарати рашистів і його подільників, інакше зло буде множитися
фото з відкритих джерел

Світ не засудив Росію за всю її агресію, тож вона відчула безкарність

Росія почала війну проти України через безкарність своїх попередніх злочинів, тому кремлівський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Про це заявила дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва у відеозверненні під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».  

«Я хочу поставити питання: чому російська імперія брехні і насильства напала на територію України? Чому так сталося? Тому що світ не засудив Росію після двох російсько-чеченських воєн, коли загинули 300 тис. чеченців, 42 тис. дітей, загинули чотири президенти, – наголосила вона. – За ці довгі 10 років чеченський народ пройшов через усі кола пекла, був окупований. А потім Росія напала на Грузію – і також нікого не було засуджено. Потім захопила Крим в Україні і дві області, Донецьку і Луганську, – світ мовчав», – додала Алла Дудаєва.  

На її думку, зараз, напевно, країни Заходу згадали слова вбитого президента Ічкерії Джохара Дудаєва про те, що може прийти час, коли вони самі стануть «внутрішньою справою Росії». Алла Дудаєва підкреслила, що вільний світ має покарати Путіна і його подільників за всі їх злочини, інакше вони знову повторяться.  

«Росію треба лікувати, як лікували колись гітлерівську Німеччину – усім світом. Вона мусить заплатити репарації. І пригнічені народи Росії мають отримати шанс на звільнення, – сказала вона. – Росія буде повалена, а Україна обов'язково переможе, і це свято буде святом всього цивілізованого людства», – резюмувала Дудаєва.  

Нагадаємо, президія уряду Чеченської республіки Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше Верховна Рада ухвалила проєкт постанови щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу.

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Теги: вдова диктатор звільнення путін репарації росія свято Україна Чечня

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