Зеленському вигідно грати дурачка – Шабунін пояснив стратегію президента щодо ризиків безвізу



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Дурачкам все пробачають, бо вони не розуміють, сподіваються у Зеленського, - Шабунін

Проросійсько-олігархічна коаліція хоче знищити антикорупційну інфраструктуру, щоб розірвати стосунки України з Заходом, – Шабунін

У скандалі навколо руйнування антикорупційних органів та загрози втратити безвізовий режим у Зеленського обрали комунікаційну стратегію «бути дурачками». Про це в інтерв‘ю «Українській правді» заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.



«Чому Зеленський і його команда ведуть себе, як м’якше сказати, неадекватно? Довгий час у нас була дискусія: вони реально не розуміють, що роблять, або навпаки – все розуміють і це свідомі рішення і дії? Я все більше схиляюся до другого, що обрана комунікаційна стратегія – бути дурачками. От дурачкам пробачають, дурачків не ненавидять. «Ну вони хароші, просто вони не понімають», – говорить Шабунін.



Віталій Шабунін наголошує: наратив, що він просто не розуміє – дуже зручний для Зеленського. «Або «це все злий Єрмак, який постійно обманює хорошого, але недосвідченого Зеленського».

Все Зеленський добре розуміє, в тому числі в історії з САП. І коли він вкидає оцю дурницю про те, що це Порошенко розказує… Порошенко послів G7 попросив із заявою вийти? Чи, може, Порошенко змусив виходити євродепутатів з заявами? Точно ні. І Зеленський не може цього не розуміти. Тому мені здається дуже важливим завданням зараз – пояснити суспільству, що Зеленський все розуміє і він несе відповідальність за все», – переконаний голова правління ЦПК.



«Коли тобі задають конкретне запитання, а ти починаєш «це все Порошенко» – це дуже зручно з точки зору комунікації, але в це не можна довго вірити», – говорить Шабунін.



Він вважає, що голосування за членів конкурсної комісії САП свідчить про фактичне формування нової коаліції у парламенті - олігархічно-проросійської.



«Це фактично нова проросійська коаліція, проросійсько-олігархічна коаліція. В олігархів, Коломойського, в першу чергу, і корупціонерів є тактична ціль – знищити антикорупційну інфраструктуру. Якщо у олігархів ціль – просто зруйнувати загрозу, то у проросійських агентів впливу ціллю є не просто знищити антикорупційну систему, а розірвати стосунки України з Заходом, що вигідно Росії. Ну бо неможливо Україні в такому її стані боротися з російською агресією. Ні фінансово, ні дипломатично, ні політично, ні військово», – застерігає Шабунін.