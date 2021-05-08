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    У Білому домі викреслили слова про підтримку США вступу України в НАТО

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    Білий дім викреслив слова свого представника про вступ України в НАТО - У Білому домі викреслили слова про підтримку США вступу України в НАТО
    Білий дім викреслив слова свого представника про вступ України в НАТО
    Фото: day.kyiv.ua

    У стенограмі викреслили першу частину відповіді представниці Білого дому про вступ України в НАТО

    У Білому домі перекреслили слова заступниці речника адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр про підтримку США вступу України в НАТО. Про це йдеться у стенограмі із зустрічі Жан-П'єр із пресою, котру опублікували на сайті Білого дому.

    Карін Жан-П'єр, коментуючи можливий вступ України в НАТО заявила:

    «Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні».

    Згодом у стенограмі першу частину відповіді викреслили.

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    У коментарі New York Post представники Білого дому заявили, що закреслили цю частину, оскільки вона не відбиває офіційну політику адміністрації, а сама Жан-П'єр «обмовилась».

    Разом з тим там додали, що підтримують верховенство права, економічне зростання та територіальну цілісність України.

    Раніше в соцмережах з’явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі в цьогорічному саміті Альянсу.

    У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня.

    У пресслужбі Офісу президента України, посилаючись на заяву керівника ОП Андрія Єрмака, повідомили, що наразі немає підтвердження участі глави держави Володимира Зеленського в саміті НАТО.

    Черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. За словами генерального секретаря Єнса Столтенберга, на ньому будуть ухвалені рішення щодо порядку денного НАТО-2030 для вирішення викликів сьогодення та майбутнього, а саме: агресивні дії Росії, загроза тероризму, кібератаки, нові та руйнівні технології, вплив зміни клімату на безпеку, а також зміцнення Китаю.

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    Теги: США НАТО саміт
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