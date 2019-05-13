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    Політика

    У Раді запропонували нову дату інавгурації Зеленського

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    Новообраний президент України Володимир Зеленський - У Раді запропонували нову дату інавгурації Зеленського
    Новообраний президент України Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Автор постанови висловив думку, що запропонована Зеленським дата інавгурації 19 травня є недоречною

    Позафракційний нардеп, голова об'єднання «За Зеленського» Віталій Купрій зареєстрував у Верховній Раді ще один проект постанови про інавгурацію новообраного президента.

    Відповідний проект постанови розміщено на сайті парламенту.

    «Пропоную за погодженням з новообраним президентом України Зеленським В. О. провести урочисте засідання Верховної Ради України з приводу складення ним присяги українському народові 26 травня 2019 року о 10:00», - йдеться в пояснювальній записці.

    Крім цього, автор документа висловив думку, що запропонована Зеленським дата інавгурації 19 травня є недоречною, оскільки збігається з Днем пам'яті жертв політичних репресій.

    Як відомо, сьогодні Купрій та Савченко ледь не зірвали Погоджувальну раду, адже хочуть термінової інавгурації.

    Нагадаємо, 8 квітня Купрій заявив про створення в парламенті депутатського об'єднання «За Зеленського». Щоправда, у Зеленського відхрестилися від будь-яких зв'язків з Купрієм і наголосили: «Розмови Купрія про нову коаліцію – коаліцію Зеленського – це його особиста ініціатива, яку я вважаю абсолютно некоректною, бо не можна займатися подібними речами без узгодження з кандидатом у президенти».

    До слова, спікер Ради Андрій Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації Володимира Зеленського на цьому пленарному тижні.

    Нагадаємо, 10 травня Зеленський закликав Раду призначити дату інавгурації на 19 травня. «Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації... Я звертаюся до Верховної Ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти», - підкреслив новообраний президент у своєму відеозверненні.

    В Раду внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Потім Олександр Сугоняко відкликав свій проект постанови, який стосувався інавгурації 1 червня.

    Таким чином, зараз парламенту запропоновані три дати для церемонії: 19, 20 та 26 травня.

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