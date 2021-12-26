У Харкові відновили зруйнований вісім років тому пам’ятник воїнам УПА (фото)

26 квітня 2013 року пам'ятний знак знесли невідомі за допомогою важкої техніки

У Молодіжному парку в центрі Харкова в суботу, 25 грудня, відкрили пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії. Пам’ятник з червоного граніту встановили замість каменю, який демонтували вісім років тому - у квітні 2013 року, пише «Укрінформ».

Пам'ятний знак на честь воїнів УПА, встановлений у Молодіжному парку в Харкові в 1992 році, неодноразово зазнавав вандалізм. У ніч з 25 на 26 квітня 2013 року пам'ятний знак знесли невідомі за допомогою важкої техніки. На його місці встановили металевий хрест, який теж був знищений у ніч проти 6 лютого 2014 року.

Пізніше вандали неодноразово псували табличку з написом «Українській повстанській армії», яка була встановлена під місцем, де стояв пам'ятний знак.

Як зазначив на мітингу голова громадської організації «Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича» Костянтин Черемський, загалом проти пам’ятника з 1992 року було скоєно понад 100 актів вандалізму.

«Невідомі з лав антиукраїнських сил понад 100 разів обливали його червоною фарбою, били кувалдами, обстрілювали з вогнепальної зброї, вибухівкою підривали фундамент, викрадали основні композиційні елементи тощо. Проте українська громада Харкова щораз знешкоджувала дії вандалів», – наголосив він.

За словами Черемського, цього року з ініціативи громадської організації «Спілка української молоді» та за підтримки меценатів зібрано понад 100 тисяч гривень, за які був придбаний камінь у Лезниківському кар'єрі на Житомирщині і доставлений до Харкова. У вересні профільні спеціалісти обстежили вцілілу частину старого пам'ятника. На заміну фундаменту спроєктовано і залито новий – капітальний.

До слова, поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Таке рішення ухвалили після двох актів вандалізму.

Нагадаємо, у вівторок, 14 грудня, невідома особа облила червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі.

Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

Тим часом, на Тернопільщині знайшли фото юного Степана Бандери.