У Луцьку на дільниці спостерігач вистрибнув у вікно
Чоловік втік з дільниці через вікно
У Луцьку на виборчій дільниці спостерігач просто вистрибнув у вікно після того, як розпочався підрахунок голосів.
Про це пише інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на слова очевидців.
Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на першому поверсі факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки близько 22:30 після старту підрахунку голосів.
Нагадаємо, що покидати дільницю, коли розпочався підрахунок голосів заборонено, тому, зі слів очевидців, чоловік покинув її, вистрибнувши у вікно.
До слова, поліція зафіксувала 4375 повідомлень про порушення на місцевих виборах 25 жовтня, але загалом волевиявлення пройшло спокійно.