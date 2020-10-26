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    Політика

    У Луцьку на дільниці спостерігач вистрибнув у вікно

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    У Луцьку на дільниці спостерігач вистрибнув у вікно - У Луцьку на дільниці спостерігач вистрибнув у вікно
    У Луцьку на дільниці спостерігач вистрибнув у вікно

    Чоловік втік з дільниці через вікно

    У Луцьку на виборчій дільниці спостерігач просто вистрибнув у вікно після того, як розпочався підрахунок голосів.

    Про це пише інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на слова очевидців.

    Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на першому поверсі факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки близько 22:30 після старту підрахунку голосів.

    Нагадаємо, що покидати дільницю, коли розпочався підрахунок голосів заборонено, тому, зі слів очевидців, чоловік покинув її, вистрибнувши у вікно. 

    До слова, поліція зафіксувала 4375 повідомлень про порушення на місцевих виборах 25 жовтня, але загалом волевиявлення пройшло спокійно. 

    Волинська область поліція чоловік
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