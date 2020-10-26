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    Політика

    На Харківщині кандидата в депутати не внесли до бюлетеня

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    На Харківщині кандидата в депутати не внесли до бюлетеня

    Порушення зафіксували на одній з виборчих дільниць у селі Циркуни

    У Харківській області кандидата в депутати Циркунівської об’єднаної територіальної громади не внесли до виборчого бюлетеня. Правоохоронці почали розслідування цього випадку.

    Про це повідомляє поліція Харківської області.

    Порушення зафіксували на одній з виборчих дільниць у селі Циркуни. Слідчі порушили справу за ч. 1 ст. 157 КК України, тобто перешкоджання здійсненню виборчого права. Санкція статті передбачає до 3 років за ґратами.

    Крім того, в ході розслідування правоохоронці внесли відомості до ЄРДР з ч. 4 ст. 158-3 КК України, тобто фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

    Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до 10 років.

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
    вибори Харківщина розслідування поліція
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