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    У світі

    Поліція виявила тіла 10 музикантів у вантажівці на південному заході Мексики

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    Поліція виявила тіла 10 музикантів у вантажівці на південному заході Мексики

    Музиканти потрапили в засідку, повертаючись після виступу

    Обгорілі тіла щонайменше 10 осіб були виявлені в п’ятницю співробітниками поліції в вантажівці в районі Чілапа-де-Альварес (штат Герреро) на південному заході Мексики.

    Як повідомив телеканал Televisa з посиланням на прокуратуру регіону, жертвами злочинців стали представники корінного населення країни, які входили до складу місцевого музичного колективу Sensation.

    Влада почала розслідування обставин інциденту. За попередніми даними, музиканти потрапили в засідку, повертаючись з населеного пункту Тлайельпан після виступу.

    Відомостей про можливі мотиви вбивць оприлюднено не було.

    Міністр громадської безпеки і захисту громадян Альфонсо Дурасов 18 грудня 2019 року визнав, що уряд Мексики поки не досяг поставленої мети в боротьбі з криміналом.

    Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор 15 січня пообіцяв, що влада доб’ються зниження рівня злочинності на 1 грудня 2020 року.

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