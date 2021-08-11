У посольстві Білорусі відреагували на виклик до МЗС України їх глави

У МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі через заяви Лукашенка

У посольстві Білорусі відреагували на виклик в МЗС України їх глави. У диппредставництві висловили надію на добросусідські відносини з Україною. Про це повідомляє посольство Білорусі в Україні.

«10 серпня 2021 року відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні, радника-посланника К. Камишева в Міністерстві закордонних справ України з директором другого територіального департаменту В. Зваричем. В ході зустрічі було обговорено поточний стан білорусько-українських відносин. На підняті українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дані вичерпні коментарі», – йдеться в повідомленні.

У той же час, додають в посольстві РБ, «до зовнішньополітичного відомства України була в черговий раз доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами«.

Нагадаємо, що у МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі через заяви Лукашенка.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки агресивної політики Росії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то разом з президентом Росії Володимиром Путіним вони могли б поставити Україну «на коліна протягом доби».

До слова, Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

Також під час розмови з журналістами самопроголошений президент Білорусі звинуватив президента України Зеленського в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі і заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.