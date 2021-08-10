Партія Порошенка вимагає реакції української влади на останні заяви Лукашенка

«Євросолідарність» стверджує, що українська влада «не навчилася жорстко і дієво реагувати на образи в бік України з боку диктаторських режимів неадекватних правителів»

Останні заяви невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в яких він вдався до прямих погроз Україні і натяків на визнання незаконно окупованого РФ українського Криму, потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади. Про це йдеться у відкритій заяві партії «Європейська солідарність».

Зазначається, що Лукашенко фактично легітимізує так звані республіки «ЛДНР», адже Білорусь визнала незаконні документи, дозволивши в’їзд на свою територію за так званими паспортами і номерними автомобільними знаками з окупованих РФ регіонів.

«Агресивні натяки диктатора Лукашенка недвозначно дають зрозуміти, що він готовий бути співучасником Путіна щодо вторгнення в Україну і окупації українських територій. Не витримують жодної критики заклики Лукашенка до так званих прямих переговорів із ватажками бойовиків «ЛДНР». Це публічне підігрування кремлівським сценаріям підтверджує серйозність загроз на нашому північному кордоні», – зазначають у політсилі п’ятого президента Петра Порошенка.

Тож, «Європейська солідарність» закликає українську владу до адекватної, оперативної і жорсткої реакції.

«Необхідно посилити захист наших кордонів, збільшити фінансування і забезпечення наших прикордонників та військовослужбовців. Україна повинна доєднатися до санкційної політики країн Заходу проти Лукашенка», – додали у партії.

«ЄС» наполягає, що на першому своєму засіданні у вересні Верховна Рада України має проголосувати ініціативи «Євросолідарності» про повну заборону закупівлі електроенергії з РФ та Білорусі.

Також вказується, що Мінськ як майданчик для мирних переговорів стає небезпечним для української делегації у ТКГ:

«Лукашенко ще раз підкреслив, що сьогодні Білорусь не є нейтральною країною, а працює повністю у фарватері Кремля. Майданчик ТКГ має бути перенесеним. Україна разом з міжнародним співтовариством має докласти всіх зусиль, аби Лукашенко відповідав за щоденні порушення прав людини, тортури і катування опозиціонерів у білоруських тюрмах, зникнення і вбивства мирних громадян, незгодних із диктаторським режимом, за передачу воєнних злочинців «вагнерівців» своєму суверену Путіну».

«Європейська солідарність» також стверджує, що українська влада «не навчилася жорстко і дієво реагувати на образи в бік України з боку диктаторських режимів неадекватних правителів».

«Маємо чітко розуміти, що так званий «президент» Лукашенко рік тому зник як самостійний політик. Його вустами говорить Кремль. Його дії – це вказівки Путіна. Його ворожі наміри і погрози є нічим іншим, як намірами і погрозами російського агресора. А тому за слова Лукашенка має відповідати й Путін. Українській владі слід активізуватися і донести цей сигнал та розуміння до наших західних партнерів», – резюмується у заяві.

Як відомо, МЗС України викликало «на килим» главу посольства Білорусі після заяв Лукашенка.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки агресивної політики Росії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то разом з президентом Росії Володимиром Путіним вони могли б поставити Україну «на коліна протягом доби».

До слова, Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

Також під час розмови з журналістами самопроголошений президент Білорусі звинуватив президента України Зеленського в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі і заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.