МЗС України викликало «на килим» главу посольства Білорусі після заяв Лукашенка

Заяви Лукашенка про нібито підготовку Україною бойовиків та перекидання зброї до Білорусі в МЗС назвали «безвідповідальною і далекою від реалій пропагандою»

Тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні Кирила Камишева викликали до Міністерства закордонних справ України у зв’язку із заявами, озвученими Олександром Лукашенком на пресконференції 9 серпня. Про це сьогодні повідомили в МЗС України.

Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлена О.Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов’язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов’язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.

«Від білоруської сторони ми запросили пояснення стосовно слів О. Лукашенка, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних «прокурорів» з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. У разі підтвердження, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався», - наголошують в МЗС.

Заяви Лукашенка про нібито підготовку Україною бойовиків та перекидання зброї до Білорусі в МЗС назвали «безвідповідальною і далекою від реалій пропагандою».

«Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О.Лукашенка образу України як «ворожої» до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О. Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі», – наголошує МЗС.

Також пригадали погрози Лукашенка разом з президентом РФ Владіміром Путіним «поставити Україну на коліна».

«Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою», – додали у Міністерстві закордонних справ.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки агресивної політики Росії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то разом з президентом Росії Володимиром Путіним вони могли б поставити Україну «на коліна протягом доби».

До слова, Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

Також під час розмови з журналістами самопроголошений президент Білорусі звинуватив президента України Зеленського в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі і заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.