У посольстві США закликали владу України посилити боротьбу з корупцією

Сполучені Штати підтримують український народ і пов’язані з Євромайданом надії на заможну Україні, зазначили у посольстві США

У посольстві Сполучених Штатів Америки в Києві закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб наблизити до здійснення ідеали Євромайдану, символічна річниця якого вшановується 21 листопада як День гідності.

Із таким закликом виступила тимчасова повірниця у справах США в Україні Крістіна Квін, відеозвернення якої оприлюднило посольство у Facebook.

«Сім років тому українці зібралися на Майдані з вимогами до свого уряду почути їхній голос і продовжити євроатлантичну інтеграцію України. Ці дії громадян вивели Україну на шлях реформ, на якому було зроблено нелегкий поступ вперед. Нові інституції, спрямовані на зменшення корупції, поглиблення партнерських відносин із НАТО і ЄС, стабільніші банківська і енергетична галузі та активне залучення громадянського суспільства були б неможливими без Євромайдану», – заявила вона.

При цьому американська дипломатка наголосила: «Потрібно ще чимало зробити, щоб здійснити прагнення Революції гідності. Головним серед таких зусиль є зміцнення інституцій, які борються з корумпованими впливовими колами, що підкуповують суддів, купують народних депутатів і загрожують журналістам та громадянському суспільству. Доти, поки від цих осіб, які піклуються лише про власні інтереси, не вимагатимуть дотримання тих самих правил, що й від звичайних громадян, мрії Євромайдану не здійсняться».

«Україна також повинна бути вільною від втручання та агресії з боку Росії, включаючи припинення російської окупації Криму і виведення російських сил зі сходу України. Сполучені Штати підтримують український народ і пов’язані з Євромайданом надії на заможну Україну, яка зорієнтована на Захід і має повний суверенітет і територіальну цілісність», – додала Крістіна Квін/

Вона завершила словами українською мовою «Слава Україні!»

Нинішній президент Володимир Зеленський і його партія «Слуга народу» прийшли до влади на хвилі низки заяв, серед яких були обіцянки посилити боротьбу з корупцією, в недостатності якої вони звинувачували попередню владу. Тим часом нині на Заході стривожені здійсненим натомість в Україні значним відступом від принципів боротьби з корупцією, починаючи з найвищого рівня, коли Конституційний суд скасував низку антикорупційних кроків, як також масовим кумівством серед нової влади, з чим вона теж обіцяла було боротися, тощо.