У роботі Верховної Ради зафіксовано дисбаланс

Комітет виборців України оприлюднив результати роботи ВР у 2017 році

Абсолютну більшість законопроектів у 2017 році зареєстрували народні депутати, а не Кабінет Міністрів чи Президент, повідомляє Комітет виборців України. [READ_MORE] Із 2367 законопроектів 2129 ініціювали нардепи. Кабмін подав 195 законопроектів, Президент – 43. Така ситуація свідчить про відсутність збалансованого підходу в



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Комітет виборців України оприлюднив результати роботи ВР у 2017 році

Абсолютну більшість законопроектів у 2017 році зареєстрували народні депутати, а не Кабінет Міністрів чи Президент, повідомляє Комітет виборців України.

Із 2367 законопроектів 2129 ініціювали нардепи. Кабмін подав 195 законопроектів, Президент – 43. Така ситуація свідчить про відсутність збалансованого підходу в роботі ВР. В умовах парламентсько-президентської республіки, якою є Україна, логічним є ініціювання більшості законів урядом, а не з боку окремих народних депутатів.

Із 162 законів 92 ініціювали народні депутати, 48 – Кабмін, 22 – президент. За тематикою прийнятих законів переважав економічний (15% прийнятих законів), гуманітарний (14%) та безпековий (9%) блоки. Значна кількість прийнятих законів на тему культури, освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту вирізняє 2017 рік із попередніх.

Щодо законів, прийнятих в 2017 році, то більшість із них стосувалися питань податкової, митної, промислової політики та підприємництва (15% прийнятих законів), безпеки, оборони та соцзахисту військовослужбовців (9%), а також культури, освіти, науки та сім’ї (14%).

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