ЗМІ: Саакашвілі затримав спецпідрозділ «Альфа»?

За словами депутатів, спецпризначенці затримали політика у готелі, але інші джерела спростовують цю інформацію

Екс-губернатора одеської області і колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали бійці спецназу «Альфа» в Києві під готелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Хрещатицькій. Про це повідомляють очевидці, передає «Обозреватель». Крім того, про затримання повідомили на своїх сторінках у Facebook народні



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За словами депутатів, спецпризначенці затримали політика у готелі, але інші джерела спростовують цю інформацію

Екс-губернатора одеської області і колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали бійці спецназу «Альфа» в Києві під готелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Хрещатицькій.

Про це повідомляють очевидці, передає «Обозреватель».

Крім того, про затримання повідомили на своїх сторінках у Facebook народні депутати Ігор Луценко та Ігор Мосійчук.

«Хроніки маразму. Щойно Саакашвілі затримано «Альфою» (апдейт - можливо, іншим спецпідрозділом)», - написав Луценко.

«Саакашвілі затримала «Альфа». СБУ каже «Альфу» не посилала. Перед цим міністр юстиції Петренко заяви, що юридичних перешкод для екстрадиції Саакашвілі немає. Схоже почалася операція-депортація або чергова провокація грузинського шапіто», - повідомив Мосійчук.

Але цю інформацію спростували на сторінці у соцмережі Facebook Євромайдан.

«Спецназу «Альфі» не вдалося затримати Саакашвілі, вийшли люди і спецпризначенці поїхали геть. Цю інформацію також підтвердив нардеп Дерев'янко», - йдеться у повідомленні.

Варто відзначити, що перед цим соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що президент України послав спецпідрозділ «Альфа», щоб забрати Саакашвілі.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «До готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1) Порошенко прислав Альфу, щоб забрати Міхеіла Саакашвілі», - написав він.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.