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«Намагається виграти час». Європа звинуватила Путіна в підриві переговорів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Намагається виграти час». Європа звинуватила Путіна в підриві переговорів
15 травня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, Туреччина
фото: Khalil Hamra/AP

Міністр закордонних справ Німеччини: У той час як Україна готова до переговорів, Росія «хоче продовжити війну»

Провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що призначення Кремлем делегації низького рівня для участі в переговорах у Стамбулі показало, що Путін намагається «виграти час».

«Ми сподіваємося, що президент Сполучених Штатів побачить у цьому знущанні те, чим воно є, і зробить правильні висновки», – сказав він журналістам перед зустріччю з колегами по НАТО в турецькій Антальї.

У той час як Україна готова до переговорів, Росія «хоче продовжити війну», заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. 

«Очевидно, що Росія направляє до Туреччини на ці мирні переговори тільки делегацію нижчого рівня», – заявив у четвер журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Водночас США зайняли більш обережну позицію перед можливою зустріччю в Туреччині.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський вже прибував у аеропорт Анкари у Туреччині і заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський». 

 «Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. А президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.

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Теги: переговори

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