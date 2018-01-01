У Яценюка розказали, яку унікальну нагоду дає головування Канади в G7

Є шанс загострити увагу провідних держав світу до агресії Росії проти України

Під егідою Канади, що з початку року головує у Групі Семи, слід започаткувати новий міжнародний майданчик для обговорення ситуації в загарбаному Росією Криму і на окупованій частині Донбасу. Про це у своїй статті в газеті «День» наголосив Данило Лубківський, дипломатичний радник Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2015-2016



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Є шанс загострити увагу провідних держав світу до агресії Росії проти України

Під егідою Канади, що з початку року головує у Групі Семи, слід започаткувати новий міжнародний майданчик для обговорення ситуації в загарбаному Росією Криму і на окупованій частині Донбасу. Про це у своїй статті в газеті «День» наголосив Данило Лубківський, дипломатичний радник Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2015-2016 роках, Заступник Міністра закордонних справ України (2014).

Він нагадав, що з 1 січня Канада розпочала річне головування в одному з найвпливовіших світових об’єднань – Групі Семи (G7), неформальному клубі семи найбільш розвинених демократій та економік світу.

Головування Канади в G7, підкреслив у він - це унікальна нагода загострити глобальну увагу до агресії Росії проти України: «Уряд Канади має всі можливості, щоб стати впливовим ініціатором нових зусиль для відновлення миру і безпеки в нашому регіоні, захисту міжнародного права на прикладах України та інших держав, які зазнали замаху з боку Росії, та оборони прав людини на окупованих українських територіях», – підкреслив Данило Лубківський.

На його переконання, під егідою Канади слід започаткувати новий міжнародний майданчик для обговорення стану дотримання прав людини в загарбаному Росією Криму і на окупованій частині Донбасу: «про масштабні переслідування; політичні та національні репресії; утиски кримських татар, українців та інших національних середовищ; придушення свободи слова, вибору і віросповідання».

«Суть такого задуму – це привернення світової уваги до неословлених і часто мало відомих світові людських страждань унаслідок агресивної політики Росії та її замаху проти цивілізованого світового устрою», -йдеться в статті.

Данило Лубківський зазначив, що така форма роботи не суперечила б існуючим переговорним форматам чи засобам консолідованого міжнародного тиску на Росію. Навпаки, такий підхід «дозволить подолати штучне розмежування тем окупації Криму і Донбасу». Природа окупації – одна. Суть порушень прав людини – одна. Агресор – той самий. І рано чи пізно агресор повинен нести відповідальність за свої злочини», – підкреслив він.

«У 2018 році нам дуже потрібна взаємна сильна політична воля, щоб справді рушити до миру і безпеки», – додав Данило Лубківський.





