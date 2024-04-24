У Запоріжжі обрано нового виконувача обов'язків мера

Остання повноцінна сесія Запорізької міськради відбулась ще минулого року

Депутати Запорізької міської ради під час сесії обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначив чиновник, остання повноцінна сесія міськради відбулась ще минулого року, а саме 22 грудня.

Остання повноцінна сесія міськради відбулась ще минулого року фото: Telegram/Іван Федоров

«Протягом 4-х місяців понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені і чекали на вирішення. Це, зокрема, робота критичних комунальних підприємств, які перебували у «підвішеному» стані через брак фінансування», – зазначив глава ОВА.

Під час сесії обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя фото: Telegram/Іван Федоров

За словами Федорова, протягом 2-х років повномасштабного вторгнення Запоріжжя та область «рухалися у різних напрямках, із розрізненою позицією».

Нагадаємо, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв став виконувачем обов’язків міського голови у вересні 2021 року після того, як тодішній мер Володимир Буряк пішов у відставку за станом здоров’я

Як повідомлялося, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров анонсував кадрові чистки в Запорізькій обласній раді, повноваження якої виконує Запорізька ОВА. Планується звільнити двох заступників голови облради та скоротити апарат, що дозволить зекономити до 18 млн грн на рік.

На початку лютого стало відомо, що главою Запорізької обласної військової адміністрації офіційно призначено Івана Федорова. Володимир Зеленський представив нового очільника ОВА під час візиту до Запорізької області. Іван Федоров із грудня 2020 року був міським головою нині окупованого Мелітополя й після початку повномасштабної війни певний час перебував у російському полоні. Президент відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону.