Рада звільнила сімох членів Рахункової палати

У Рахунковій залишиться п’ять членів

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада звільнила сім членів Рахункової палати, термін повноважень яких закінчився у 2024 році, тоді як п’ять членів залишилися. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Парламент звільнив сім членів Рахункової палати у кого закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року. Мова про: Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер», – повідомив Железняк у Telegram.

З його слів, 264 народних депутатів підтримали відповідне рішення.

«У Рахунковій залишиться п’ять членів. Але колеги наполягають, що вона все ще зможе ухвалювати рішення (ну, так креативно трактують кворум)», – вказав нардеп.

При цьому Железняк написав, що «реформа Рахункової дуже ймовірно буде в умовах під гроші США…і не тільки у них». «Тому це не останнє звільнення з чинної Рахункової палати… ще мінімум п’ять», – зазначив нардеп.

Раніше «Главком» повідомляв, що Верховна Рада має намір розглянути питання про звільнення сімох членів Рахункової палати. Станом на вечір 22 квітня розглядався сценарій звільнення лише одного члена Рахункової палати Андрія Дідика, який попросився за власним бажанням. Однак сьогодні вранці все перегралося: голова парламентського комітету з питань бюджету і членкиня фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа поставила на голосування питання про звільнення сімох членів Рахункової палати, у яких закінчився шестирічний термін повноважень.

Також «Главком» повідомляв про те, що новообрана голова Рахункової палати Ольга Піщанська хоче змінити заступника. Згодом ця інформація підтвердилася – ним став 40-річний Сергій Ключка. Наприкінці грудня 2023 року Рада призначила його членом Рахункової палати разом із нинішньою очільницею Ольгою Піщанською.

Нагадаємо, що у середині березня 2024 року закінчилися шестирічні повноваження семи з 12 членів Рахункової палати (Андрія Майснера, Віктора Богуна, Андрія Дідика, Ірини Іванової, Василя Невідомого, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука). Вони продовжують виконувати свої повноваження. Рішення про їх звільнення належить до компетенції парламенту.