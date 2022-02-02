Хто замінить Антона Полякова? На окрузі загиблого депутата почалась активна кампанія

Потенційний кандидат у 206-му округу не знає, хто масовано розміщує його рекламу до офіційного старту кампанії

Впливовий мер Чернігова та секретар міськради стартували задовго до офіційного початку кампанії

Кілька днів тому секретар міської ради Чернігова Олександр Ломако анонсував свою участь у довиборах до парламенту (округ 206). У межі округу входить частина Чернігова – фактично половина обласного центру. Активну рекламну кампанію Ломако розпочав ще кілька місяців тому. Хоча тоді заявляв, що рішення про балотування ще не прийняв.

Рекламна кампанія політика складалась із розміщення у великих обсягах зовнішньої реклами з вітаннями Олександра Ломака та мера Чернігова Владислава Атрошенка із новорічними святами.

Впродовж кількох тижнів «Чесно» намагався з’ясувати, хто ж є замовником реклами і хто її оплачував, втім, безуспішно.

«Соціальну» рекламу з новорічними вітаннями із своїми обличчями міські чиновники розміщують часто, і це специфіка не лише Чернігова. Але ситуація тут особлива тим, що вже за два місяці у 206-му окрузі відбудуться вибори до Верховної Ради.

Через загадкову смерть Антона Полякова в 206-му окрузі оголошені вибори (фото: glavcom.ua)

У межі округу входить значна частина Чернігова, а балотуватися в парламент планує Олександр Ломако, секретар міської ради. Ломака підтримує Владислав Атрошенко, який у 2020 році вдруге був обраний міським головою із результатом 77,5% голосів. Рейтинговим Атрошенком намагаються збільшити впізнаваність його соратника Ломаки. Саме тому у зовнішній рекламі, рекламі в інтернеті та у сюжетах на місцевих телеканалах, комунальному та приватному, вони з’являються разом.

Про те, що вітальні білборди мають стосунок до виборів, свідчить кількість рекламних площин з Атрошенком і Ломакою та географія їхнього розміщення. Вітальні сітілайти розміщені майже на всіх зупинках громадського транспорту, а також на десятках білбордів у місті та за десятки кілометрів від нього. Таким чином, є ризик, що Олександр Ломако та Владислав Атрошенко використовують адміністративний ресурс з метою підвищення впізнаваності Ломака ще до офіційної реєстрації кандидатом у нардепи.

Така реклама розміщена на абсолютній більшості зупинок міста. На звороті така ж реклама, але із зображенням міського голови Владислава Атрошенка. Фото: Рух «Чесно». Чернігів, грудень 2021 р.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на абсолютній більшості зупинок громадського транспорту у квітні та жовтні 2021 року отримало ТОВ «Скайборд». Вже у грудні того ж року чи не на всіх них розмістили вітання з Ломакою та Атрошенком. Примітно, що компанія має дозвіл на розміщення 58 рекламних площин, 52 з яких – це двосторонні сітілайти на зупинках громадського транспорту.

Таким чином, якщо це безоплатна соціальна реклама, то оператор віддав під неї не частину, а більшість наявних площин, якщо не всі. Дозвіл на розміщення реклами компанії надано за підписом секретаря міськради Олександра Ломаки та міського голови Владислава Атрошенка.

За телефоном, що вказаний у реєстрі юридичних осіб, представниця ТОВ «Скайборд» повідомила, що її компанія нині не займається зупинками у Чернігові, а передала їх в оренду ТОВ «Чернігів-Індормедіа».

Представниця «Чернігів-Індормедіа» у телефонній розмові з «Чесно» від коментарів відмовилася.

Чернігівські ЗМІ неодноразово писали про «Чернігів-Індормедіа». Ще у 2017 році тоді новостворена фірма отримала право на розміщення реклами на нових скляних зупинках у Чернігові. Журналісти пов’язували цю компанію з Олександром Ломакою.

Під час фіксації зовнішньої реклами у грудні 2021 року Рух «Чесно» випадково зустрівся з політиком на центральній площі Чернігова. Тоді секретар міськради сказав, що більшість реклами розміщено безкоштовно.

Зовнішня реклама з вітаннями Владислава Атрошенка (міського голови) та Олександра Ломака (секретаря міської ради) з новорічними святами. Чернігів, грудень 2021 р.

«У нас у місті вішають якусь кількість бордів з міським головою на свята – Новий рік, День незалежності. Тобто там частина бордів, які ми оплачували, але 90% – це безкоштовно», – сказав Ломако.

Секретар Чернігівради розповідає про новорічні борди зі своїм обличчям — YouTube

«Чесно» надіслав запит на отримання публічної інформації до Чернігівської міської ради із проханням надати інформацію про те, чи розміщувалася у Чернігові соціальна реклама протягом 2021 року, на яких умовах та хто був її замовником.

«...запитувана інформація та документація на момент отримання запиту та надання відповіді в Чернігівській міській раді та виконавчих органах відсутня, а тому не може бути надана».

Таку відповідь підписав секретар міської ради Олександр Ломако. Він же виконує обов’язки голови робочої групи з питань розміщення зовнішньої реклами у Чернігові.

Після цього був надісланий ще один запит із проханням надати дані щодо замовника та умов розміщення конкретної зовнішньої реклами (бордів, реклами на зупинках громадського транспорту) з новорічними та різдвяними привітаннями із зображенням Атрошенка та Ломака у Чернігові та Чернігівському районі.

Міська рада надіслала відповідь за підписом того ж Олександра Ломака із посиланням на Закон «Про рекламу»: «Інформація стосовно змісту зовнішньої реклами, яка розташована на території міста Чернігова, в Чернігівській міській раді та її виконавчих органах відсутня, а тому не може бути надана у визначеному законодавством порядку».

Реклама у селі Кіпті Чернігівського району (50 км від Чернігова)

У відповіді також зазначено, що інформації щодо реклами у районі вони не мають, а на ту, що була розміщена у місті, гроші громади не витрачали.

У коментарі телефоном Олександр Ломако зазначив, що міська рада не замовляла і не оплачувала цю рекламу. «Вона як соціальна, безоплатна. Ці борди розміщені безкоштовно, за них ніхто не платив, ні за розміщення, ні за друк міська рада не платила», — сказав Ломако.

У такому випадку це суттєва конкурентна перевага, якої інші кандидати на виборах у 206-му окрузі не матимуть. Таким чином, місцева влада могла скористалася впливом адмінресурсу на бізнес перед місцевими виборами, щоб той розмістив борди безкоштовно.

На запитання щодо такої самої реклами у районі – бордів уздовж траси E95 (населені пункти Козелець, Лемеші, Кіпті, Количівка та інші) – Ломако відповів, що за них, як секретар міської ради Чернігова, не відповідає. «Реклама та й реклама, привітання з Новим роком. Я не знаю, хто її розміщував, знаю, що було привітання, і точно знаю, що міський бюджет не оплачував», – зазначив Ломако.

Олександр Ломако працює секретарем міської ради Чернігова. До міськради був обраний від партії Владислава Атрошенка «Рідний дім». З 2015 по 2020 рік працював заступником Атрошенка з питань діяльності виконавчих органів влади. У листопаді 2021 року Ломако очолив осередок «Удару» на Чернігівщині. Напередодні «Удар» і партія Владислава Атрошенка «Рідний дім» підписали меморандум про співпрацю для спільної участі у парламентських виборах.

Олександр Ломако у грудні 2020-го говорив, що ще не знає точно, чи буде балотуватись до Верховної Ради на довиборах 27 березня 2022 року від 206-го округу, до якого і входять населені пункти Козелець, Лемеші, Кіпті, Количівка, де «Чесно» зафіксував вітальні борди. У січні його публічно представили як кандидата на форумі «За нові можливості Чернігівщини» за участю Владислава Атрошенка.

Таким чином, поки інші кандидати ще визначаються з тим, чи балотуватися, Олександр Ломако щонайменше кілька місяців веде рекламну кампанію, в тому числі через «безкоштовне» розміщення на носіях, дозволи на які надає робоча група, яку сам Ломако і очолює. Раніше «Чесно» вже писав про те, як на користь Ломака працює благодійний фонд та місцеві телеканали – комунальний та приватний.

Нагадаємо, організація «Поліський оберіг», «координатором» якої нещодавно став Ломако, запустила соціальну медичну акцію «Здоров’я земляків важливе». Областю їздить автобус із фото Ломака, в якому люди можуть зробити аналіз крові на цукор у мобільній лабораторії.

«Поліський оберіг» – це фонд Владислава Атрошенка. У жовтні 2020-го мер Чернігова сам розповів в інтерв’ю проєкту «Суспільного» «Кадри», що під час виборчої кампанії 2015-го його фонд роздавав людям гроші. Про діяльність фонду після кампанії 2015 року інформація відсутня, активізувався він лише восени 2021 року, коли стало зрозуміло, що через смерть Антона Полякова невдовзі відбудуться вибори у 206-му окрузі.

Офіційно виборча кампанія в цьому окрузі почалася 26 січня. Станом на 1 лютого на сайті ЦВК немає жодного зареєстрованого кандидата.

Нещодавно про участь у виборах у 206-му окрузі оголосила партія «Народовладдя», яка планує висувати кандидатом Олега Робейка. Свою участь у виборах підтвердив також самовисуванець Сергій Гарус.

Наталія Патрікєєва, рух «Чесно»