«Слуга народу» наїхала на «малограмотного» Притулу (відео)

Гетманцев закликав Притулу не хайпувати на невідомих речах

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев розкритикував відомого шоумена Сергія Притулу. Відповідне відео Гетманцев опублікував у своєму Telegram-каналі.

У своєму відео Гетманцев обізвав Притулу малограмотним.

«Шановні друзі! Всі знають, що я зазвичай не коментую заяви малограмотних відеоблогерів щодо публічних фінансів, але мені сказали, що пан Притула є не тільки відеоблогером, але й позиціонує себе як політик і прагне потрапити у велику політику. Він бере участь у якихось виборах, він створює свою політичну команду, з якою хоче прийти до влади. Саме тому мені здається, що для нього і його команди будуть корисні мої поради», – заявив Гетманцев.

Він також дав «прості поради» Притулі.

«Не хайпувати на невідомих речах. Краще – вивчити ці речі. Якщо не вистачає часу чи ліньки вивчити, що таке таке публічні фінанси і як вони працюють, то краще хоча б прочитати ті першоджерела, які ти коментуєш і які ти начебто спростовуєш. Ну, ніколи Гетманцев не пропонував відмовитися айтішнікам від ФОПів або відмовитися айтішнікам від співпраці з юридичними особами, або айтішнікам не бути на єдиному податку. Ніколи такого не було», – зазначив нардеп.

Він пояснив, що пропонував всім громадянам України (айтішнікам і не айтішнікам) зменшити оподаткування доходів вдвічі і навзаєм відмовитися від будь-яких схем з ухилення від оподаткування, які існують.

«По-європейськи це? Переконаний, що по-європейськи і переконаний навіть в тому, що пан Притула, який політичну силу зараз формує, підтримає ці європейські підходи», – зазначив Гетманцев.

Він також розповів Притулі, як давати оцінки обіцянкам президента України Володимира Зеленського.

«Якщо ти коментуєш, чи даєш оцінки обіцянкам президента, то не полінуйся і зайди хоча б на сайт Верховної ради або на сайт президента зайди. Або відкрий взагалі новинну стрічку і подивись, чи виконані вони насправді ці обіцянки чи ні. Дія-сіті вже існує на рівні закону. Вона вже запроваджена. Це унікальний правовий режим для айтішніків, якого немає ніде у світі... А в завершенні хочу побажати пану Притулі і його команді вчитися читати і ще раз читати. Тільки читаючи і аналізуючи ти стаєш розумнішим і ти стаєш кращим. І покращуючи себе, ти покращуєш свою державу. Будь-яку реформу пропоную почати з себе», – заявив Гетманцев.

Зазначимо, що таким чином Гетманцев відповів на відео Притули, в якому він розкритикував політика за намагання знищити спрощену систему оподаткування.

«Гетьманцев намагається вбити спрощену систему оподаткування. До нього це намагалися зробити «попередники» – заявив Притула.

Нагадааємо, Сергій Притула створює власну партію та вже придумав назву.

7 червня телеведучий та політик Сергій Притула оголосив про вихід з партії «Голос» через «дії нового керівництва» політсили.

Притула наголосив, що не йде з політики, а йде з партії, яка, на його думку, вже не відповідає своїм початковим засадам. Також він розкритикував керівництво політсили.

У 2019 році на виборах до Верховної Ради Притула був 30-м номером у партійному списку політсили, і до парламенту не обрався. У 2020 році Притула балотувався на посаду мера Києва від «Голосу», посівши третє місце із результатом у 7,87%.

Раніше український шоумен Сергій Притула, який останні кілька років бере активну участь у політичному житті країни, повідомив, що веде перемовини з партіями про партнерство та спільні дії. Він готовий залучати до партійної роботи людей з політичним досвідом.

При цьому, поки шоумен-політик не називав прізвища людей, з якими буде займатися партійним будівництвом.

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