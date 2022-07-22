Україна хоче створити трибунал для Путіна. Банкова повідомила подробиці

Потенційним місцем проведення трибуналу над вищим керівництвом Росії може бути Гаага

Кілька міжнародних партнерів погодилися створити трибунал

Україна планує створити одноразовий міжнародний трибунал для суду над найвищим керівництвом російського режиму за акт агресії – зокрема і нинішнього президента Росії Владіміра Путіна. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов під час зустрічі з іноземними журналістами у четвер, 21 липня, пояснив, що акт агресії, за яким буде порушено додаткове провадження, легко довести.

«Те, що Росія вторглася в Україну своєю армією, є фактом, який визнають наші міжнародні партнери. Ми сподіваємося отримати обвинувальний висновок протягом трьох місяців», – сказав він.

Своєю чергою посол України з особливих доручень Антон Кориневич зазначив, що наявність обвинувального висновку й ордеру на арешт Путіна чи міністра оборони РФ Сергія Шойгу «буде великим кроком вперед у досягненні справедливості».

Дипломат також додав, що кілька міжнародних партнерів погодилися створити трибунал. Однак не розповів, хто саме дав свою позитивну відповідь. Разом з тим за словами Кориневича, потенційним місцем проведення трибуналу над вищим керівництвом Росії може бути Гаага.

Зазначимо, до кінця 2022 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі готується пред'явити РФ звинувачення у злочинах, вчинених проти українського народу.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Також місія задокументувала 248 випадків незаконного затримання і розслідує «все нові й нові« повідомлення про сексуальне насильство.