Чи застосує Путін ядерну зброю: екскомандувач НАТО озвучив ризики

Є три головні судження, через які Путін все ж не наважиться на застосування ядерної зброї

Ставрідіс не виключає, що глава Кремля використає хімічну зброю

Колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс припускає, що ризик застосування російським диктатором Володимиром Путін ядерної зброї малий. Більш ймовірним є те, що він вдасться до використання хімічної. Про це Ставрідіс написав в колонці для Bloomberg.

За його словами, є три головні судження, через які Путін все ж не наважиться на застосування ядерної зброї як у стратегічному, так і в тактичному плані.

По-перше як пояснює Ставрідіс, може здатися, що Путіна не хвилює міжнародна думку, проте будь-яке застосування ядерної зброї матиме величезні негативні наслідки в усьому світі. «Він розуміє, що з економічної та дипломатичної точки зору він повинен утримувати Китай на своєму боці, а також зберегти економічні важелі впливу на країни Латинської Америки, Африки на південь від Сахари та Південної Азії», – зазначив Ставрідіс.

По-друге, за словами ексголовнокомандувача НАТО, друге пояснення, чому Путін не вдасться до такого рішення, полягає в тому, що використання ядерної зброї зробить контроль над ескалацією дуже важким. «У разі застосування ядерної зброї, західні ядерні держави стануть підвищеною готовністю, і ймовірність прорахунку, що веде до глобального обміну ударами, зростає» –зазначив Ставрідіс.

Тобто, як він пояснює, Путін «любить своє життя і любить свою країну» і не захотів би ризикувати всім, навіть заради захоплення України.

По-третє, ексголовнокомандувач НАТО вважає, російський диктатор потенційно міг би застосувати тактичну ядерну зброю проти конкретної мети в Україні, наприклад, Києва, Львова чи Одеси. Проте Путін вважає, що нібито здатний захопити ці міста, використовуючи інші ресурси та зосередивши наступальну міць на конкретній меті.

Втім, Ставрідіс не виключає, що глава Кремля використає хімічну зброю.

«Заходу буде важче остаточно приписати застосування хімзброї Путіну – його походження більш неоднозначне, а він уже заклав дезінформаційну основу у вигляді «американо-українських хіміко-біологічних програм», – пише Ставрідіс.

Нещодавно Путін заявив, що перша балістична ракета «Сармат» стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Стати на бойове чергування – це пройти всі випробування і бути прийнятим на озброєння.