Новини 31 серпня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 31 серпня

Байден, Пентагон і NASA. Зеленський перебуває у США

Президент України 1 вересня зустрінеться з президентом США Джо Байденом. У Вашингтоні Володимир Зеленський проведе зустрічі та підписання стратегічних документів у Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку, а також NASA. Крім того, спільно з першою леді Зеленський проведе дві презентації для представників медіа, громадськості та інформаціонно-аналітичних центрів. Також президент України везе Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків. Загальна вартість проєкту – до $30 млрд. До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Стали відомі втрати армії США за 20 років в Афганістані

За 20 років присутності американської армії та допоміжних сил на території Ісламської Республіки Афганістан, загальні безповоротні втрати, які понесли США, становили більш ніж 2 тис. людей. Більш ніж 20 тис. громадян США отримали поранення. Про це заявив глава Центрального командування Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі. Тим часом бойовики руху «Талібан» відсвяткували остаточне виведення американських військових з Афганістану, відкривши стрілянину у повітря. Також керівництво «Талібану» пообіцяло підтримувати добрі дипломатичні відносини зі США.

Міжнародні резерви України сягнули дев’ятирічного максимуму

Міжнародні резерви Національного банку України збільшилися минулого тижня до $31,5 з урахуванням отриманих від Міжнародного валютного фонду коштів за результатами розподілу спеціальних прав запозичення, повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Таким чином, розмір резервів досяг максимуму за дев'ять років. Більший розмір був 1 травня 2012 року – $31,661 млрд. Як відомо, 23 серпня МВФ перерахував Україні $2,7 млрд. Згодом уряд визначився, як витратити ці гроші – їх спрямують на соціальні виплати та відновлення економіки.

Через негоду в Україні без світла залишилися майже 230 населених пунктів

У результаті складних погодних умов 31 серпня без електропостачання залишилися 229 населених пунктах в трьох областях України. Як відомо, ввечері 30 серпня Київ знову накрила гроза (фото). Напередодні у Києві негода почавила автомобілі (фото). У той же час синоптики прогнозують, що кінець вересня, жовтень на початок листопада в Україні будуть дуже сухими.