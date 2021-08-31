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    Візит Зеленського до США. Перша леді вразила образом в національних кольорах (фото)

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    Символічні кольори обрала Олена Зеленська - Візит Зеленського до США. Перша леді вразила образом в національних кольорах (фото)
    Символічні кольори обрала Олена Зеленська
    Фото Олена Зеленська / Facebook

    Президентське подружжя прибуло до Вашингтона

    Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до США. Про це повідомили на сторінці Олени Зеленської у Facebook.

    Олена Зеленська для візиту у США обрала стильний брючний костюм блакитного кольору, який доповнила туфлями-човниками. Образ дружини президента прикрашав букет із жовтих квітів, що разом створило ефект українського прапора. Володимир Зеленський продемонстрував класичний чорний костюм.

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    Також стали відомі деякі деталі візиту. Зеленських чекає насичений графік зустрічей.

    «Прибули до США з робочим візитом Володимира. Попереду – насичена програма: запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон та зустріч із жінками Power women, відкриття «Українського дому», відвідання музею Голокосту, робочі зустрічі у Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско, візит до художньої галереї De Young та багато іншого.

    Кожна подія цих активних днів – можливості, перспективи та взаємообмін для США та України. Впевнена, що завдяки «м’якій силі» культурної дипломатії ми станемо ще ближчими, а наш зв’язок посилиться», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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    Теги: США Володимир Зеленський Facebook
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    Візит Зеленського до США. Перша леді вразила образом в національних кольорах (фото)