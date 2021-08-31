Візит Зеленського до США. Перша леді вразила образом в національних кольорах (фото)

Президентське подружжя прибуло до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до США. Про це повідомили на сторінці Олени Зеленської у Facebook.

Олена Зеленська для візиту у США обрала стильний брючний костюм блакитного кольору, який доповнила туфлями-човниками. Образ дружини президента прикрашав букет із жовтих квітів, що разом створило ефект українського прапора. Володимир Зеленський продемонстрував класичний чорний костюм.

Також стали відомі деякі деталі візиту. Зеленських чекає насичений графік зустрічей.

«Прибули до США з робочим візитом Володимира. Попереду – насичена програма: запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон та зустріч із жінками Power women, відкриття «Українського дому», відвідання музею Голокосту, робочі зустрічі у Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско, візит до художньої галереї De Young та багато іншого.

Кожна подія цих активних днів – можливості, перспективи та взаємообмін для США та України. Впевнена, що завдяки «м’якій силі» культурної дипломатії ми станемо ще ближчими, а наш зв’язок посилиться», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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