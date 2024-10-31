Зеленський розповів про плани України щодо полонених північнокорейських військових

Володимир Зеленський заявив, що для України важливо зберегти життя полонених

Зеленський: Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни

Для України важливо нарощувати обмінний фонд, тому військових КНДР планують використовувати для звільнення полонених українців. Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни. Для нас дуже важливо зберігати їм життя, важливо поважати міжнародне право і не катувати полонених. Спеціально підкреслюю, бо порівняно з російською армією, яка катувала наших хлопців, ми цього не робимо», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що Україна буде обмінювати військових КНДР на полонених українців: «Найголовніше для нас – це нарощувати обмінний фонд. Тому північнокорейських військових передусім ми будемо готові обмінювати на українців».

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.